Allarme per Diabetologia, slittano le visite già prenotate 

«La diabetologia è un dramma. Diversi pazienti in lista d’attesa da sei mesi si sono visti posticipare le visite da marzo a luglio. Un nuovo allarme in una zona dove il diabete è diffusissimo». È il nuovo grido d’allarme che arriva da Sorgono che, dopo il caso del 118 senza medici, resta anche senza il logopedista, assente fino a ottobre.

Il comitato Sos Barbagia-Mandrolisai prosegue la battaglia a difesa della salute e denuncia nuove carenze nel San Camillo. La preoccupazione è forte e spinge a rivolgere subito un appello al neo assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi.

«Poco ci importa del fatto che l’assessore non sia sardo - dicono gli attivisti del comitato Sos - quel che conta è che risolva le criticità sul nostro territorio». Da qui le richieste: «È importante vengano messi subito in atto i 20 articoli del collegato alla Finanziaria, che valorizzano i piccoli presidi ospedalieri. Chiediamo un incontro a Bartolazzi per portarlo a conoscenza dei disservizi in atto: dall’assenza di pediatri, passando per la postazione 118 senza medici, fino al caso logopedista che sarà assente fino a ottobre a causa del trasferimento ad altra sede». Domani nuovo presidio davanti al San Camillo.

