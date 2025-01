«Allarme: ospedali più lontani» 

Il giorno della chiusura della galleria non pensavano di metterci così tanto a raggiungere Cagliari. Poco male se fossero stati degli automobilisti in viaggio per fare compere: il mezzo invece era un’ambulanza. Dal 13 gennaio, infatti, trasportare le persone dal San Marcellino di Muravera ad un pronto soccorso di Cagliari (l’ospedale, fra l’altro, è in rete col Santissima Trinità) significa impiegare circa venti minuti in più. Ed il tempo, in casi di emergenza, può essere questione di vita o di morte.

L’emergenza

Una situazione sollevata senza mezzi termini dal gruppo di minoranza Obiettivo Muravera. «Se è vero, come è vero – sottolineano Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula - che la chiusura della galleria S’Arexini crea problemi sulla viabilità del nostro paese dando un voto all’azione insufficiente di questa maggioranza, è altrettanto vero che quella chiusura rischia di allungare e di molto i tempi di percorrenza verso il capoluogo in caso di emergenza-urgenza sanitaria». E quindi parte un attacco, neanche troppo velato, al sindaco Salvatore Piu: «Il San Marcellino è lì – aggiungono - una scatola svuotata da una annosa politica miope e mal difeso da chi dovrebbe alzare la voce e invece tace. Che ne è stato delle proteste e delle proposte? Tutto tace. Che succede? Fila tutto liscio?». Quel che è certo è che «la chiusura della galleria – prosegue il gruppo di minoranza - getta una nuova nube su questo territorio dove si tace un po’ troppo su temi fondamentali. È davvero il caso di dirlo, muraveresi e sarrabesi, non ammalatevi».

Il sindaco

Sindaco che la scorsa settimana, a sua volta, ha messo in evidenza come il San Marcellino sia «ospedale d’eccellenza, quello dove ho scelto di curarmi». E dunque «sulla situazione del San Marcellino risponderò in Aula, come mi ha chiesto la minoranza». Quanto ai tempi più lunghi per le ambulanze «purtroppo questo è un ulteriore disagio che si aggiunge a tutti gli altri. Sono disagi per noi così come per l’Ogliastra e per il Gerrei. Disagi che abbiamo illustrato all’Anas e agli enti competenti con una lettera firmata anche dall’ingegnere del Comun».

Da parte del primo cittadino arriva anche una nuova richiesta: «L’Anas ci aiuti a presidiare le strade, servono uomini e donne per dare una mano agli agenti di polizia locale».

Caos e pericoli

Il tratto più caotico da percorrere, in questi primi giorni, si sta comunque rivelando quello tra Muravera e San Priamo, e quindi verso la rampa che consente di riprendere la 125 Var. Dodici chilometri con la segnaletica orizzontale scolorita o inesistente, carreggiate strette e avvallamenti pericolosi. Questi ultimi, causati dalle radici dei pini, sono stati segnalati a più riprese dal sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi ma ancora non c’è stato alcun intervento da parte della Provincia (che ha la competenza sulla ex 125).

Super lavoro, intanto, da parte dei vigili di Muravera (appena cinque) e di tutte le forze dell’ordine, in particolare carabinieri e polizia. Oltre alla segnaletica carente (l’Anas sta comunque cercando di migliorarla, ieri hanno assicurato che toglieranno il cartello “Tortolì” dove si è verificato un incidente) c’è infatti la poca dimestichezza da parte degli automobilisti, non abituati a transitare per le strade di Muravera.

