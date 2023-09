Allarme organici, i medici non ci sono: assistenza negata  

Se oggi siamo in emergenza, la situazione non è destinata a migliorare nei prossimi anni. Le misure messe in campo (ad esempio, le ultime, quelle contenute nel Collegato alla Finanziaria regionale) non basteranno a riequilibrare la carenza di medici attuale. E la chiamata alle armi di gettonisti e stranieri, oltre a creare parecchio malumore tra i colleghi sardi, non sembra potrà garantire cure e assistenza adeguate nelle zone scoperte.

La situazione

«La mancanza di camici bianchi è un grande problema a livello nazionale», spiega Luigi Mascia, segretario regionale del sindacato Cimo. «Paghiamo gli effetti di un’interpretazione restrittiva della legge europea, e non si capisce perché non ci sia una pressione forte al ministero della Sanità per cambiare questa norma demenziale. Dunque, la legge europea dice che i medici devono essere qualificati: fanno sei anni di università più cinque di specializzazione. A quale altra categoria professionale sono richiesti 11 anni di preparazione per entrare nel mondo del lavoro? Ma mentre in Germania, Inghilterra, Francia, dopo la laurea i giovani medici vengono subito inseriti negli ospedali con contratti annuali, da noi questo non succede. Un’anomalia tutta italiana – retaggio di un periodo in cui i professionisti in servizio erano in grande quantità – che oggi non ha più motivo di esistere, dato appunto che soffriamo disagi pesanti. Se invertissimo la rotta colmeremmo buona parte degli organici».

Il reclutamento esterno

Prosegue dottor Mascia: «Il rovescio della medaglia è che reclutiamo medici a gettone e stranieri, e non sono specialisti. A Oristano al Pronto soccorso lavora un venezuelano che non parla italiano, una limitazione che francamente mette paura. Nell’Isola questi “esterni” oggi sono ancora pochi, ma il rischio di una vera e propria invasione è concreto». Non solo. «Un altro problema è che il numero chiuso porta molti giovani italiani ad andare a laurearsi all’estero, in Romania, Bulgaria, Spagna. Al rientro, malgrado appunto il titolo di studio conseguito in Europa, gli viene richiesto un periodo di circa un anno per “validare” la laurea», dice ancora il segretario del Cimo. «Ai cubani non viene chiesto niente, anzi, vengono accolti come se fossero i salvatori della patria».

I pensionamenti

Detto tutto questo, «che le Asl possano fare concorsi propri, come stabilito nell’emendamento contenuto nel Collegato alla Finanziaria, è una mossa intelligente, peccato però che manchi la materia prima: ai concorsi si presenta sempre meno gente. E la situazione temo peggiorerà: attualmente negli ospedali dell’Isola lavorano medici attempati, più o meno tutti coetanei, tra i nostri 650 iscritti gli anni più rappresentati vanno dal ’59 al ‘57, insomma, medici che a breve andranno in pensione, in numero sicuramente maggiore rispetto a quelli che entreranno».

L’assistena di base

L’allarme arriva, ancora una volta, anche dai medici di medicina generale. «La Sardegna rischia di perdere l’assistenza di base», avverte Luciano Congiu, segretario del sindacato Smi. Oggi si terrà un’assemblea per discutere di «una serie di criticità provocate dalla politica o che la politica non sta affrontando: carichi burocratici crescenti; mancati adeguamenti degli stipendi (mentre vengono finanziati gettonisti o stranieri); atteggiamento ostile nei confronti dei medici che cercano di portare avanti i servizi tra tante difficoltà, vedi il caso dei medici di guardia di Oristano».

Massimo Putzu, presidente dell’Associazione medici di medicina generale, dopo la riunione dei giorni scorsi a Tramatza in cui è stato proclamato lo stato d’agitazione, ha chiesto un’audizione urgente alla commissione Sanità del Consiglio regionale, per affrontare il dramma della qualità della vita dei cittadini che vivono nei territori senza assistenza sanitaria.

