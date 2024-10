Allarme obesità: aumento preoccupante nell’Isola 

Le cifre più recenti parlano chiaro. E dipingono un quadro che fa riflettere. Pensate. In Sardegna poco più di un uomo su due ha un peso maggiore rispetto a quanto dovrebbe, sommando sovrappeso ed obesità. Per le donne va un po’ meglio, ma comunque una su tre fa i conti con l’ago della bilancia che si sposta verso l’alto. Se parliamo solo di obesità, con l’Indice di Massa Corporea o BMI che supera la soglia di 30, ci attestiamo intorno al 10% nei maschi e siamo solo di poco più bassi, verso il 9%, nella popolazione femminile.

Valori crescenti

Sia chiaro. Siamo su valori che rispecchiano la media nazionale. Ma preoccupano, considerando che anche tra i giovani uno su quattro avrebbe un peso superiore all’atteso. I chili di troppo, quindi rappresentano un problema. Non solo per il singolo, ma anche per le casse della sanità, visto che, stando ai dati europei, oltre 1,2 milioni di decessi ogni anno in Europa sono correlati all’obesità o al sovrappeso. Come mai? Basti sapere che ogni 5 Unità sopra l’Indice di Massa Corporea 25, soglia del normopeso (a 30 si parla appunto di obesità) si ha un’associazione con un rischio maggiore di mortalità prematura del 31%. Non solo. Le complicanze potenzialmente correlate all’obesità vanno a colpire diversi organi. Basta pensare alle cardio-cerebrovascolari, al diabete di tipo 2 (le persone con obesità presentano una probabilità 3,43 volte maggiore di ammalarsi) e ad oltre dieci diversi tipi di tumore.

Ricerca e soluzioni

Così, mentre la ricerca propone nuove soluzioni (è il caso di tirzepatide, terapia che va prescritta dal medico per il trattamento dell'obesità, del sovrappeso in presenza di almeno una comorbidità oltre che del diabete tipo 2), appare sempre più importante la presa in carico da parte dei medici della problematica nelle sue diverse sfaccettature fisiche e non solo. Insomma. occorre agire. Combattendo lo stigma e aiutando le persone obese. Sapendo che la sfida è complessa. «Nonostante i passi in avanti degli ultimi anni, l’obesità resta per i professionisti e i sistemi sanitari una condizione molto complessa da affrontare, con carenze culturali e assistenziali importanti, dovute alla sua multifattorialità, al suo decorso cronico e progressivo, alle molte complicanze cliniche associate e, in ultima analisi, alla difficoltà nell'ottenere risultati duraturi nella riduzione del peso corporeo - commenta Rocco Barazzoni, Presidente della SIO, Società Italiana Obesità.. Oggi stiamo finalmente entrando in una nuova fase nel trattamento dell’obesità, con un nuovo paradigma farmacologico che ci permetterà non solo di fornire risposte a bisogni assistenziali finora largamente insoddisfatti, restituendo tempo e qualità di vita ai pazienti, ma anche di prevenire nel luogo termine le numerose patologie associate e di ridurne l’impatto oggi drammatico».

