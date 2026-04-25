Allarme nutrie, la Provincia avvia il piano di eradicazione  

La Provincia del Medio Campidano rafforza le proprie politiche di tutela ambientale avviando un nuovo intervento contro le specie invasive.

Dopo i piani dedicati al contenimento di cervi e cinghiali, l’attenzione si concentra ora sulla nutria, roditore originario del Sud America che negli ultimi anni ha registrato una crescente diffusione nel territorio provinciale, dove l’animale è stato notato soprattutto dagli agricoltori e dai cacciatori, sentinelle delle campagne. «Questi roditori», dice un capocaccia, Enrico Sanna, «causano danni alle colture, come i carciofi, ma anche agli argini, un segnale importante che richiede la necessità dei piani di controllo». Ed è proprio la minaccia concreta della nutria, sia per l’equilibrio degli ecosistemi locali sia per le colture agricole, danneggiate dalle sue attività, che ha spinto il settore ambiente della Provincia alla pianificazione e gestione faunistica e agricoltura con la redazione di un piano di eradicazione, progetto affidato a un tecnico faunistico specializzato, di fatto segnando l’avvio operativo del progetto. L’iniziativa si inserisce tra le azioni strategiche dell’ente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico e agricolo del territorio. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA