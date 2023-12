Allarme nutrie, a rischio gli argini dei fiumi 

Sicurezza del territorio, tutela delle attività produttive e rischio sanitario: a spiegare bene i disastri dovuti all’impatto ambientale delle nutrie sul territorio sono stati gli esperti durante un seminario in Municipio ad Assemini. Ad ascoltare, attenti e visibilmente preoccupati il vicesindaco Matteo Venturelli e il presidente del Consiglio Alberto Nioi.

Il pensiero corre veloce agli argini e alla messa in sicurezza dei quartieri di via Coghe e di una porzione del centro storico che ricadono in zone a rischio idrogeologico molto elevato e medio: le nutrie, con le loro tane che possono arrivare sino a sei metri di lunghezza, sono le principali responsabili del collasso degli argini.

La laguna

«È fondamentale per Assemini», ha detto il vicesindaco Matteo Venturelli, «collaborare con la Città metropolitana per sostenere e promuovere azioni che possano riqualificare l’intera area lagunare. In questo contesto risulta prioritario affrontare le problematiche relative alla presenza della nutria lungo gli argini. Solo unendo e coordinando le forze è possibile riuscire a dare risposte alle imprese agricole colpite e a mettere in sicurezza gli argini dei Comuni che si affacciano sul fiume Mannu e Cixerri».

Città Metropolitana

Giuseppina Liggi, funzionario della Città Metropolitana, spiega: «Una parte dei sei milioni ottenuti per la riqualificazione della laguna di Santa Gilla verranno impiegati per la eradicazione delle specie aliene, animali e vegetali, per la realizzazione di isolotti artificiali funzionali per la nidificazione, per la rimozione dei rifiuti e per la costruzioni di percorsi pedonali e ciclabili».

Il Ministero

Nel 2016 il ministero della Transizione ecologica, ha dichiarato la nutria specie esotica invasiva e, per l’alto tasso riproduttivo, a maggiore minaccia per la biodiversità.

Secondo Sandro Nicoloso, esperto di Dream Italia, cooperativa specializzata nella gestione delle risorse naturali, «le specie aliene rappresentano la prima causa di perdita della biodiversità. Il collassamento degli argini rappresenta un rischio grave per la popolazione, certamente la distruzione delle coltivazioni agrarie rappresenta un danno economico importante, esiste un rischio sanitario, ma non dobbiamo sottovalutare l’impatto sulla vegetazione naturale e su quella ripariale che compromette la nidificazione di specie come la gallinella d’acqua, lo svasso maggiore, il tuffetto, la sterna e il mignattino. Così si rischia di perdere un ecosistema che ci contraddistingue e che concorre alla bellezza e all’unicità dei luoghi».

RIPRODUZIONE RISERVATA