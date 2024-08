Allarme nell’Oristanese, 619 capi ovini contagiati 

Cinquantuno capi ovini deceduti e 619 contagiati: il virus della lingua blu torna ad alzare la testa anche nell’Oristanese. Il bollettino ufficiale diramato dall’Azienda sanitaria locale conferma la presenza di due focolai da stereotipo 3 in altrettanti allevamenti di Narbolia e San Vero Milis, ma i numeri sono destinati a salire dal momento che in almeno 64 greggi del territorio si registrano casi sospetti.

Al momento sono 44, su un totale di 88, i comuni della provincia nei quali è stato riscontrata la circolazione del morbo della febbre catarrale ovina: Abbasanta, Arborea, Baratili San Pietro, Bauladu, Bonarcado, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santulussurgiu, Seneghe, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Ula Tirso, Uras, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani e Zerfaliu.

Per limitare la diffusione il servizio di sanità animale della Asl 5, ha già disposto un provvedimento sanitario. «Le movimentazioni di animali della specie ovina, caprina e bovina, sia da vita che da macello, in provenienza da quest’area di 44 comuni verso le zone non interessate dalla circolazione virale devono essere concordate con i servizi veterinari di partenza e destinazione con prenotifica o nulla osta di almeno 48 ore», ha spiegato il direttore del servizio Enrico Vacca, che precisa: «Le stesse movimentazioni sono subordinate al rispetto di alcune misure di riduzione del rischio, come il trattamento con insetto repellente e successivo test PCR oppure la permanenza in uno stabilimento protetto da vettori». Specifiche direttive anche per le movimentazioni di specie da macello all’interno del territorio nazionale, che «possono essere consentite senza restrizioni a condizione che gli animali siano macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello di destinazione e che i mezzi di trasporto siano trattati con insetticida».

