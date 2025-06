Allarme nelle campagne invase dai rifiuti 

La stretta contro gli abbandoni di rifiuti in città non si arresta, con gli ultimi mesi che hanno visto nuove indagini e denunce per i responsabili.

Eppure nelle campagne, lontano dal centro abitato e dal circuito di telecamere che hanno spesso aiutato a rintracciare gli incivili, il problema continua a dilagare.

La denuncia

L'ultima segnalazione arriva da uno dei padri dell’autonomia monserratina, Marco Badas, che la settimana scorsa nel suo terreno in località Terr’e Teula ha trovato una brutta sorpresa. «Sono andato insieme al trattorista per tagliare l'erba secca ed evitare il pericolo incendi», racconta Badas. «Ma ho trovato il terreno pieno di rifiuti e il trattore non ha potuto accedere». Scatoloni di cartone, sacchi neri, una borsa frigo, un materasso, secchi e scarti edilizi. Una zona scambiata per una discarica. «La stessa cosa era capitata qualche anno fa», continua l'ex amministratore locale, «il trattorista non aveva potuto fare il suo lavoro perché l'area era stata riempita di spazzatura. Avevo provveduto a farlo ripulire, ma prima che potesse tornare il trattore qualcuno aveva messo fuoco e l’erba alta nel mio terreno aveva causato danni al vicino, che dovetti poi risarcire. Oggi rischio una situazione simile».

Un problema difficile da arginare e che spesso arriva da fuori: dalle indagini della polizia locale è emerso che nella maggior parte dei casi i furbetti provengono da altre città.

La proposta

Intanto Badas rilancia l’idea di una compagnia barracellare a livello metropolitano. «I proprietari dei terreni si sentono soli e non protetti dai vandali, a Terr’e Teula così come a Su Tremini, sono in tanti in questa situazione. Una compagnia barracellare metropolitana sarebbe un servizio fondamentale per quelle città, come Monserrato, che non hanno un’estensione tale da potersi permettere un proprio corpo di barracelli. La Città Metropolitana è nata per fornire servizi».

La Città metropolitana

Sulla questione, tuttavia, il consigliere delegato in Città Metropolitana Andrea Zucca frena: «L’ente non ha la competenza sulla costituzione di una compagnia barracellare sovraordinata. Diverse città hanno già la loro compagnia, avendo territori ben più ampi di quello di Monserrato, che invece ha un’estensione molto limitata. La nostra città per far fronte al problema ha già stipulato una convenzione coi Nogra, così da pattugliare il territorio. Viene da chiedersi come mai, a fronte di uno spazio così piccolo, sia così difficile impedire certi gesti: forse andrebbe rivisto il sistema di controlli».

