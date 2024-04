Allarme movida violenta: «Basta con musica e balli, si punti sulla ristorazione» 

Si sperava che quest’anno andasse meglio dell’anno scorso, invece l’estate non è nemmeno iniziata e già nel tratto quartese del Poetto si devono fare i conti con risse e pestaggi.

L’ultimo episodio quello di domenica scorsa: una ragazza è finita all’ospedale dopo essere stata picchiata da un gruppo di ragazzini per avere difeso, insieme alla sorella, un ragazzo che era stato preso in giro pesantemente per il suo abbigliamento.E la paura è che questo sia solo l’inizio considerando quello che era già successo negli anni scorsi con rapine, accoltellamenti e risse varie fuori dai baretti.

La provocazione

Così adesso c’è anche chi propone di mettere la parola fine alle serate danzanti, per arginare questi fenomeni e soprattutto per tenere lontani dal litorale nelle ore notturne baby gang e gruppi di violenti che pare non abbiano altro scopo che insultare, minacciare e arrivare alle mani.

A proporre una svolta radicale è Gianni Murru, gestore de L’Alta Marea e presidente Fiba, federazione italiana balneare.«La questione da affrontare non è semplice» dice, «e sta diventando ingestibile perché questi ragazzi e ragazzini minorenni non hanno un comportamento regolare. Fossi nei miei colleghi farei un passo indietro e non organizzerei più serate con questo ambiente ma punterei piuttosto sulla ristorazione e su un ambiente adulto di famiglie». Infatti la ristorazione, aggiunge Murru, «richiama un certo tipo di clientela fatta appunto di persone adulte mentre invece le serate di musica e balli portano nel lungomare tanti ragazzini che a volte arrivano con cattive intenzioni e poi va a finire che si verificano episodi come quello di domenica scorsa».

I precedenti

E già negli anni scorsi molti gestori dei baretti hanno deciso di intraprendere questa strada. Uno di questi è Gigi Carta di Passaggio a Nord Ovest; «io ho smesso dal 2016 di organizzare serate danzanti e non ho nessuna intenzione di riproporle. Tra noi operatori balneari, anche in occasioni delle discussioni sul Pul, ci siamo già confrontati su questa questione che nel lungomare sarebbe meglio portare avanti solo attività di ristorazione anche per tenere lontano i balordi e far sì che arrivi solo un certo tipo di clientela».

Il Poetto non è un posto sicuro? «I fatti parlano da soli» conferma Massimo Porru del Chiringuito, «evidentemente non è un posto dove si riesce a strutturare le cose in modo sicuro e questo non è un bel biglietto da visita. Le cose, comprese le serate danzanti, si fanno nei posti che possono permettere di fare questo tipo di attività». Detto questo, «è necessario che le persone si facciano un esame di coscienza e che capiscano appunto che queste attività si possono fare dove si possono controllare, perché altrimenti alla fine capitano episodi che sono un danno per tutti. I generale servono più controlli, serve più sicurezza, solo così si possono evitare questi episodi».

