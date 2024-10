Allarme maltempo, annullata la festa 

L’apertura al pubblico delle antiche case campidanesi, gli antichi mestieri, i canti e i balli sardi: avrebbe dovuto prendere il via oggi la rassegna “Lollas e Pratzas antigas”, che sino a domani avrebbe dovuto mettere in mostra storia e tradizioni di Capoterra. Invece il meteo ci ha messo lo zampino. Il rischio che nel fine settimana Capoterra e il suo territorio possano essere colpiti dal maltempo ha indotto il sindaco Beniamino Garau, ieri sera, a dedicere di annullare la manifestazione. Se ne dovrebbe riparlare fra un mesetto, a fine novembre.

La speranza degli organizzatori resta quella di bissare il successo della scorsa edizione, quando le antiche dimore del centro storico attirarono migliaia di visitatori.

Il programma prevedeva convegni, sfilate e, a partire da domani mattina, l’apertura delle antiche case che appartengono alle famiglie Melis, Altana, Pala, Piano, Garau e Cogoni, e dei loro cortili. In ogni abitazione i visitatori avrebbero potuto assistere alla lavorazione della pasta fresca, dei dolci sardi, dei cestini o alla cottura tradizionale del pane, per poi godere dello spettacolo itinerante dei gruppi folk Sa scabitzada di Capoterra, Città di Quartu 1228, e Nora di Pula e infine assistere al concerto di Maria Luisa Congiu. I presupposti per una felice riuscita c’erano tutti. Bisognerà pazientare qualche settimana. (i. m.)

