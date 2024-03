Allarme ludopatia: cresce il numero dei pazienti in cura 

L'edificio che ospita il Serd di Tortolì è bianco circondato da erbetta verde. C'è un vialetto con il pavimento in cotto cinto da due siepi. Attraversarlo sono pochi passi fino alla porta. Ma quanto è difficile bussare per chi ha una dipendenza? «ll primo passo è prendere consapevolezza del problema. Sono spesso i familiari ad accorgersi e chiedere aiuto – spiega Federico Cabras, medico psichiatra del servizio dipendenze Asl Ogliastra. – Negli ultimi anni è aumentata la sensibilizzazione su questa malattia. Prima in tanti non sapevano». Lo stigma è forte. Il disturbo da gioco d'azzardo è un fenomeno trasversale, una dipendenza come qualsiasi altra droga che mette sotto scacco uomini, donne, giovani, anziani. Gratta e vinci, giochi on line, lotterie, slot machine. I dati sono bugiardi, il fenomeno è sommerso. Nel 2018 sono stati nove i pazienti in cura, nel 2019 invece sei. Il dato crolla durante la pandemia. Nel 2022 il dato sale a sette. Nel 2023 arriva a 11. «C'è un preciso percorso terapeutico per ognuno – continua Cabras – una fase preparatoria con una serie di esami e test con cui si costruisce la motivazione al cambiamento. Si valuta anche se la persona ha altri disturbi. Segue poi il trattamento cardine che è il gruppo terapeutico con pazienti e familiari». Non esiste un farmaco, ma un percorso. Fondamentale è la gestione monetaria da parte dei parenti. Le motivazioni per cui si gioca sono molteplici. Le donne che si rivolgono al servizio sono una fetta più piccola, varcare la soglia del Serd ancora più difficile.

RIPRODUZIONE RISERVATA