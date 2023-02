Allarme Lingua blu: «Subito i vaccini  per salvare il bestiame» 

Ci sono i fondi per acquistare e somministrare i vaccini? Riusciremo a fare i trattamenti entro maggio, così da evitare problemi per le pecore in gravidanza, e soprattutto interventi durante la ripresa ciclica dei focolai di Lingua blu durante l’estate? Esistono un cronoprogramma e un quadro dettagliato sul numero di veterinari da mobilitare per le vaccinazioni?». I quesiti sono di Stefano Taras, presidente di Confragricoltura Sassari e Olbia-Tempio, e sono rivolti all’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria. «Tenere sotto controllo la febbre catarrale degli ovini significa garantire anche al comparto bovino da carne la libera movimentazione dei capi soprattutto verso i punti di ingrasso d’oltremare».

Taras chiede che l’assessorato della Sanità, le Asl, il coordinamento regionale della Sanità animale e l’assessorato all’Agricoltura collaborino per avviare in tempo utile la prevenzione contro la Lingua blu. «Proprio i ritardi nelle vaccinazioni, che dovrebbero seguire l’andamento della Blue tongue attraverso i rilevamenti dai capi sentinella presenti in diversi territori della Sardegna, sono uno degli elementi determinanti nella diffusione della malattia che causa, ogni stagione tra alti e bassi, milioni di euro di perdite per gli allevatori ovini, con capi morti e riduzione delle produzioni, e per quelli dei bovini da carne, cui viene spesso impedito di vendere e trasportare i vitelli verso i centri d’ingrasso della Penisola. Predisporre una programmazione seria», aggiunge il presidente di Confagricoltura del nord Sardegna, «significherebbe evitare lo sperpero di risorse pubbliche e il ristoro tardivo, mai sufficiente a coprire le perdite reali, che con enormi ritardi viene a volte stanziato per gli allevatori».

Dello stesso tono la posizione di Daria Inzaina, responsabile regionale della sezione Bovino da carne di Confagricoltura Sardegna: «Da oltre vent’anni, da quando a inizio 2000 è sbarcata nell’Isola la Lingua blu, il comparto del bovino da carne sta pagando un prezzo altissimo in termini di restrizioni e di danni dovuti ai blocchi di movimentazione». Per Inzaina, è impensabile che la gestione epidemiologica sia sempre in forte ritardo: «Siamo alla seconda metà di febbraio e dalla Regione tutto tace»,

