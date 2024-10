Allarme Lingua blu: «È fuori controllo, subito l’unità di crisi» 

Solo un ordine del giorno, ma adesso l’attenzione della politica sarda sulla Blue tongue è focalizzata. Di tutta la politica. Ieri, infatti, è stato unitario il voto del Consiglio regionale al documento che impegna la Giunta a istituire una commissione permanente tra gli assessorati ad Agricoltura, Sanità e Ambiente per monitorare l'andamento della pandemia e coordinare gli interventi necessari. Nell’odg c’è anche la richiesta di «rimodulare il numero dei veterinari assegnati alle Asl in maniera congrua rispetto al territorio di competenza e alle aziende interessate», di «considerare la possibilità di un indennizzo di 300 euro a capo - per gli animali morti - e 30 euro a capo - per il mancato reddito da corrispondere in tempi celeri». E ancora, di «rimodulare la misura benessere animale con una somma destinata all'acquisto dei repellenti», e infine di garantire «la liquidazione nel più breve tempo possibile degli indennizzi relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024».

L’assessore

Da parte sua, l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta ha confermato in Aula di essere già al lavoro «su un'unità di crisi permanente che affronti l'emergenza Blu tongue, che ci portiamo dietro ormai da 24 anni. Non so se riusciremo a debellare la malattia, ma saremo sicuramente in grado di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari, a partire dalla prevenzione». Tuttavia, non è il caso di «mettere sullo stesso piano quello che succede nel 2024 con la tragedia del 2000 - quando morirono a causa della lingua blu 300mila capi - significherebbe non avere memoria». Satta ha anche ricordato che «nel 2022, quando a governare c'era un'altra Giunta, i numeri della pandemia erano di gran lunga superiori a quelli di oggi». Eppure, «negli anni passati non avete distribuito un solo flacone di repellente. Noi abbiamo destinato 700mila euro per cercare di risarcire gli allevatori che hanno acquistato a spese loro i repellenti, e a breve avvieremo l'istruttoria per fare il punto sulle spese sostenute. Mi aspetto che il Consiglio regionale nella prossima variazione di bilancio tenga conto della discussione di oggi in quest’Aula».

La proposta

Pensando a soluzioni possibili, fa discutere «l’opportunità» ipotizzata dall’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: «Ho cognizioni che con alcuni abbassamenti di temperatura, le larve potrebbero essere disinnescate. Si potrebbe pensare – non è un’idea ma un’opportunità scientifica – di poter freddare alcuni bacini dove ci sono le larve. Esiste l’azoto liquido che potrebbe essere anche utilizzato in condizioni di emergenza per freddare i bacini. Non è una soluzione ma un’opportunità che la scienza ci dà».

Il dibattito

L’ordine del giorno è scaturito da una mozione presentata da Fratelli d’Italia. «Se non fosse stato per la mozione della minoranza», ha sottolineato il primo firmatario Gigi Rubiu, «oggi non saremmo qui a parlare di Blu tongue». Ora, «dobbiamo essere collaborativi e costruttivi. È positiva la volontà dell’assessore dell’Agricoltura di trovare risorse e soluzioni per le aziende, e predisporre le azioni necessarie per la prevenzione. Ricordo comunque che i veterinari preposti ai controlli nelle aziende sono quelli delle Asl, non quelli di Laore, e che sono troppo pochi». Per il presidente della commissione Attività produttive Antonio Solinas (Pd) «non è il primo anno che viviamo questa epidemia e la vaccinazione in primavera è fondamentale così come la prevenzione che gli allevatori devono fare dentro le loro aziende con la lotta all’insetto vettore. È necessario accelerare il pagamento dei ristori per andare incontro agli allevatori già danneggiati e implementare il numero dei veterinari».

