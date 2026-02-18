Allarme ladro seriale, i residenti pensano alle ronde 

Beccato dalla telecamera privata puntata su un cortile di via delle Ortensie, mentre con una pila controllava all’interno delle auto in sosta alla ricerca di qualcosa da rubare. Un ladro seriale che da tempo sta circolando a Selargius, stavolta è stato avvistato nel quartiere di San Lussorio dove i residenti sono ormai esasperati.

Non un episodio isolato, la scia delle denunce è lunga. «Si tratta di una persona che circola in zona almeno una volta al mese, così come negli altri rioni cittadini dove puntualmente vengono denunciati furti nei veicoli parcheggiati e nelle abitazioni», racconta Marco Spiga, residente a San Lussorio. «A me personalmente è toccato a novembre: ha frantumato il vetro della mia auto e rubato qualcosa che avevo all’interno. L’altra notte si è divertito parecchio visto che sono state sette le auto vandalizzate fra via Paluna, via delle Ortensie, via delle Rose». Il ladro è entrato in azione intorno alle 2, come risulta dalla registrazione della telecamera. «Qui sappiamo tutti chi è, si fa un giro la mattina per studiarsi la zona e la notte agisce. Il problema principale sa qual è?», dice Spiga, «che anche se viene beccato, si fa pochi giorni di carcere poi viene rilasciato, e il giorno dopo ne sta combinando di nuovo un’altra».

C’è chi si sta organizzando per fare delle ronde notturne, qualcuno propone addirittura di dormire - a turno - dentro le auto. «Troppo pericoloso per quanto mi riguarda, non posso farmi giustizia da solo con tutti i rischi che questo comporta. Andrebbe cambiata la legge italiana che in questi casi, purtroppo, non prevede un lungo periodo in carcere», aggiunge il ragazzo.

Una situazione allarmante conosciuta anche in Municipio. «Comprendiamo le preoccupazioni dei nostri concittadini e stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per trovare una soluzione», dice il sindaco Gigi Concu. «Siamo in costante contatto con le forze dell’ordine, e ci auguriamo che presto possano risalire e punire i colpevoli».

