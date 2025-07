Allarme: l’acqua è sporca Rinviate le gare di fondo 

Sono state nuovamente posticipate le gare di fondo sui 10 chilometri, sia maschile che femminile, al Mondiale in corso a Singapore. World Aquatics ha comunicato che i risultati dei test sui valori dell'acqua del campo gara a Sentosa, ancora inaccettabili, non consentono lo svolgimento delle competizioni. Le due prove, in programma la notte scorsa ora italiana e sono state rinviate, al momento, a questa mattina alle 7 e alle 10 italiane. Nel frattempo, nel tratto di mare interessato vengono effettuati altri test per garantire la sicurezza degli atleti.

Cosa succede

In questo braccio di Oceano Indiano a ridosso del porto di Singapore, secondo al mondo per tonnellaggio di merce movimentata dopo Shanghai, c’è qualche problema. Nel mare di Palawan Beach, sull'Isola di Sentosa, i nuotatori del fondo impegnati nel Mondiale si accontenterebbero di gareggiare senza correre rischi per la salute. Invece, le analisi svolte domenica e lunedì hanno fatto scattare l'allarme sulla qualità dell'acqua, salita “oltre la soglia di accettabilità”. Così World Aquatics e organizzatori avevano deciso di rinviare di 24 ore la 10 chilometri femminile, spostandola dopo la prova maschile. Restava un punto interrogativo, perché “i prelievi continueranno presso la sede di gara”, in modo da stabilire “se le condizioni sono sicure per svolgere l'evento”, ma i risultati hanno consigliato un nuovo rinvio.

Parigi e New York

Un anno dopo le polemiche attorno alla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere di Parigi 2024, si torna a parlare di quanto sia impegnativo garantire l'incolumità degli atleti del fondo. Al sindaco Anne Hidalgo, che per dimostrare la pulizia del fiume parigino si era fatta riprendere mentre vi sguazzava, seppure protetta da una muta, a Giochi finiti aveva replicato Gregorio Paltrinieri: nuotare nella Senna, aveva raccontato, è stato «come essere al buio. Quando mi sono tuffato era tutto nero e non ho più visto niente. E forse è stato meglio così». E numerose sessioni di allenamento erano state annullate - anche nel triathlon - a causa della qualità dell'acqua, definita dagli stessi organizzatori non adatta al nuoto. Oggi la lunga battaglia per rendere la Senna di nuovo balneabile sembra comunque vinta. La recente ondata di calore sull'Europa ha rimandato immagini di bagnanti sui tre punti del fiume dedicati, fino al 31 agosto. E la tendenza di tornarsi a tuffare in acque cittadine tiene. Un progetto per dare a New York uno specchio d'acqua altrimenti non balneabile è quello che riguarda l'East River. Nell'estuario del fiume - dove a fine ‘800 esistevano numerosi stabilimenti - sono iniziati i lavori per la realizzazione di “+ Pool”, una piscina galleggiante dalla doppia funzione: offrire uno spazio ricreativo, ma anche contribuire alla pulizia dell'ambiente con un sistema di filtraggio. Una volta terminata, la struttura avrà proprio la forma di un '+'. Rivoluzionaria la tecnologia utilizzata: l'acqua per la balneazione sarà prelevata direttamente dal fiume, depurata attraverso un sistema brevettato di filtrazione non chimica e reimmessa pulita nell'ambiente. Gli atleti che aspettano di sapere se e quando si gareggerà a Singapore vorrebbero tanto beneficiare di un sistema simile.

Pallanuoto

L'Italia femminile ha chiuso con una vittoria per 32-5 sulla squadra di casa la fase eliminatoria. Col secondo posto nel girone A, vinto dall'Australia, il Setterosa ha ottenuto l'accesso agli ottavi, giovedì prossimo contro la Cina, terza classificata nel girone B.

RIPRODUZIONE RISERVATA