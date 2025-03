Allarme: la lingua sarda è in via d’estinzione 

Il sardo? Una lingua in grosse difficoltà, almeno ad Assemini. Lo sportello linguistico è stato chiuso nel 2022, i corsi organizzati dal Comune grazie ai fondi regionali hanno avuto scarso successo e pochissimi iscritti, l’amministrazione è stata costretta a restituire parte dei finanziamenti ottenuti. E anche per le strade sembra stia cadendo in disuso.

Le difficoltà

Il sardo risuona in pochi contesti privati informali di generazioni che oramai si avviano alla terza età, si sente di rado nelle interazioni commerciali, sempre inframmezzato all’italiano o relegato a pochi termini o esclamazioni enfatiche, ed è quasi assente nei giovani e nei bambini. Le generazioni dai 50 anni in su usano poco l’idioma “de bratzolu”, della culla, perché su quella culla nessuna madre e nessun padre ha parlato in sardo. «Io sono nata e cresciuta con questa lingua, e ho una certa età ormai. Ho insegnato ai miei figli a preferire sempre l’italiano e io stessa non parlo il sardo con chi è più giovane di me o non conosco», dice Assunta Melis, parlante nativa di varietà asseminese.

In realtà ad Assemini il sardo esiste, ma sotto traccia. Lo si sente, ma è come se avesse perso forza perché confinato a pochissimi domini d’uso, e soprattutto soffre di un male diffuso in tutti i centri vicini a Cagliari: la mancanza di trasmissione intergenerazionale, incrinata dalle politiche monolingui del ventennio fascista e poi messa in definitiva crisi da pratiche scolastiche e culturali che l’hanno resa la lingua dei vecchi, inadatta a parlare del quotidiano contemporaneo e soprattutto, “sanzionata” come incolta nell’uso dei giovani spinti solo all'italiano e all’inglese.

Il rimedio

Assemini ha aderito negli anni a progetti di promozione dell’uso della lingua sarda e ha avuto il suo sportello linguistico fino al ‘22. Poi c’è stata una battuta d’arresto. Ne ha chiesto conto in un’interrogazione la pentastellata Rachele Garau: «Ritengo che in ambiti culturali come questo, le politiche del Comune possano essere da stimolo per l’educazione e quindi, in paesi popolati come il nostro, provare a fare la differenza». Si aggiunge anche Niside Muscas (FdI): «La lingua sarda mi appartiene, è un ponte tra le generazioni. Anche durante il Consiglio comunale straordinario per la consegna del premio Città del folklore e delle tradizioni infatti (giugno ‘24) ho scelto di intervenire in sardo. Tutte le iniziative a sua tutela sono fondamentali per la nostra identità».

Replica l’assessora Jessica Mostallino: «La tutela delle nostre origini per noi è importantissima, tuttavia come amministrazione dobbiamo fare delle scelte che tengano conto di molti fattori. Abbiamo registrato una scarsissima adesione da parte della cittadinanza e questo ci ha fatto riflettere rispetto alla gestione della risorse». Prosegue il sindaco Mario Puddu: «L’amministrazione nell’ultimo bando, proprio a seguito della scarsità delle presenze, ha dovuto restituire parte dei finanziamenti e questo è un segnale che dobbiamo considerare». Eppure il desiderio di tutela sembra esistere. Afferma Marianna Lecis il cui figlio frequenta la scuola primaria: «Sarebbe bello che ci fosse anche il sardo a scuola perché i nostri bambini non lo conoscono». Conclude Jessica Mostallino: «L’amministrazione ha a cuore la cultura sarda e la lingua e parteciperà ancora ai bandi per la loro tutela, pur consapevole di dover agire con ulteriori azioni di sensibilizzazione e promozione nella speranza che stavolta, ci sia maggiore adesione da parte di tutta la cittadinanza».

