Allarme investimenti in città: e i conducenti fuggono 

Altri due investimenti di pedoni tra lunedì e ieri, uno con fuga del conducente subito rintracciato e denunciato. I numeri sono allarmanti: in due settimane gli incidenti, con pedoni travolti dalle auto, sono stati nove. E in tre casi i responsabili sono scappati. Due sono già stati identificati e dovranno pagarne le conseguenze. E anche il terzo, grazie al lavoro della Polizia Locale, avrebbe le ore contate. Un messaggio chiaro quello che arriva dalle indagini della Municipale: scappare e pensare di farla franca è quasi impossibile. Tra testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza i responsabili vengono spesso rintracciati.

L’ultimo investimento è avvenuto ieri mattina tra via dei Donoratico e via Capula. Un’anziana, 89 anni, è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali: la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dal 118 con assegnato un codice giallo. Il conducente si è fermato subito. I rilievi sono stati svolti dagli agenti della Polizia Locale.

La sera prima, in via Cao di San marco nel quartiere Fonsarda, era stata investita una 73enne anche lei sulle strisce pedonali. Il conducente dell’auto in un primo momento si è fermato per poi allontanarsi dal luogo dell’incidente. Le testimonianze sono state importanti per consentire alla Municipale di risalire all’uomo, un 76enne che verrà denunciato dal personale della Sezione infortunistica della Polizia Locale per omissione di soccorso e fuga. Gli è stata ritirata la patente e l'auto è stata sequestrata perché senza assicurazione.

Ma i poliziotti della Municipale hanno denunciato un altro conducente, un 53enne cagliaritano, responsabile di un altro investimento avvenuto il 5 novembre in piazza Giovanni XXIII. Il ferito non ha riportato gravi ferite. Le indagini sono andate avanti e grazie alle immagini delle telecamere presenti nelle strade della zona, è stato possibile risalire al 53enne, poi denunciato. Anche per un altro conducente fuggito dopo un incidente sta per arrivare la segnalazione alla Procura. (m. v.)

