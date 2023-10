Allarme infiltrazioni mafiose, oggi vertice in Prefettura 

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per oggi pomeriggio in Prefettura, sarà dedicato al rischio di infiltrazioni mafiose, correlato alla diffusione del traffico di droga in Sardegna e alla presenza di detenuti, sottoposti a regimi detentivi speciali, nel carcere di Nuoro. Il prefetto Giancarlo Dionisi incontra per questo Rodolfo Sabelli, procuratore capo di Cagliari e coordinatore della direzione distrettuale antimafia, Luigi Patronaggio, procuratore generale di Cagliari, la procuratrice di Nuoro Patrizia Castaldini e la direttrice del carcere di Badu ‘e Carros Patrizia Incollu, accompagnata dal dirigente della polizia penitenziaria Amerigo Fusco.

