Allarme infermieri: negli ospedali sardi ne mancano seicento 

Negli ospedali sardi oltre al deficit di medici, c’è una grave carenza anche di infermieri. Ne mancano all’appello circa 600, ma il problema è che – come per i medici – la professione sta diventando sempre meno attrattiva. Turni di lavoro pesanti, stipendi bassi, demansionamento, tanto che chi ha fatto causa, proprio in questi giorni si sta vedendo riconosciuto il danno.

Risultato: gli iscritti all’università sono in continuo calo, molti contrattualizzati stanno dando le dimissioni, tanti altri scelgono di partire verso Paesi dove ricevono un trattamento economico e professionale migliore, e in Italia – perché ovviamente il problema riguarda tutte le regioni – si sta cercando di reclutare stranieri (il ministro della Sanità Schillaci ha annunciato nei giorni scorsi un accordo con l’India).

La situazione

«La situazione è sempre più complicata», avverte Diego Murracino, responsabile regionale del sindacato Nursing Up. «Oltre al fatto che negli organici mancano tra i 500 e i 600 infermieri, negli ospedali dell’Isola viviamo le condizioni peggiori d’Europa, e chiaramente nei presìdi grandi, a Cagliari e a Sassari, si soffre molto più che in quelli periferici. Siamo malpagati, maltrattati e umiliati, e di questo passo i colleghi saranno sempre di meno, perché la professione non soltanto non è adeguatamente remunerata, ma ormai ti costringe a non avere più una vita privata».

Spiega Murracino: «C’è una vera e propria fuga. Quest’anno, a livello nazionale, ci sono state il 10% in meno delle iscrizioni ai corsi di laurea in Scienze infermieristiche, molti si stanno licenziando e stanno accettando offerte di lavoro nel Nord Europa o negli Emirati Arabi, dove gli stipendi sono più che doppi rispetto ai nostri».

Il problema Oss

Ma c’è un’altra questione che sta stravolgendo il sistema: gli infermieri devono svolgere anche compiti che non gli spettano, ad esempio lavare e cambiare i pazienti o accompagnarli in bagno, perché le altre figure assenti sono quelle degli operatori socio-sanitari. «Per una precisa politica dell’assessorato non vengono assunti gli Oss, e in Sardegna il disavanzo è di oltre un migliaio», prosegue Murracino. «Non è che non ci sono – gli Oss devono avere un titolo di studio di terza media e aver fatto un corso di un anno – è che per non spendere si sceglie di non contrattualizzarli. Così, praticamente in tutti i turni notturni, sono gli infermieri a dover farsi carico anche delle loro mansioni».

Demansionamento

Dopo la sconfitta quattro anni fa in primo grado, sette infermieri, impiegati in mansioni spettanti agli Oss, nei giorni scorsi hanno vinto in appello. «Il risarcimento ammonta a 115.000 euro, che l’ospedale Brotzu ha deciso di pagare, senza ulteriori ricorsi», spiega il sindacalista. «Una magra vittoria, non tanto per i colleghi che si sono visti riconoscere i propri sacrosanti diritti, quanto perché la situazione di crisi va avanti. La metà dei reparti del Brotzu è ancora senza Oss e le prime vittime sono i pazienti, i malati, lasciati allo sbaraglio e abbandonati».

Il ministro

«Dobbiamo rivalutare la professione dell’infermiere», dice il ministro della Salute Orazio Schillaci, «ma nell’immediato non possiamo non pensare di avere un numero congruo di infermieri che vengano dall’estero. Stiamo chiudendo un accordo con l’India per avere un numero adeguato di professionisti» .

