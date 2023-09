Allarme incivili: «Troppe discariche» 

Pneumatici, elettrodomestici, materiali edilizio e qualsiasi altro genere di rifiuto. I materiali che compongono le discariche abusive che circondano la città sono dei più svariati, alcuni persino speciali e pericolosi ed il fenomeno non riguarda soltanto le periferie ed i suoi “cumuli” storici, ma anche il centro urbano, dove alcune aree sono soggette ad una pratica radicata e difficile da debellare.

Le zone

Il consigliere d’opposizione Luigi Biggio (FdI), disegna la mappa dei siti maggiormente coinvolti e che da anni rappresentano il grande mastello a cielo aperto: «Da tempo segnalo la discarica abusiva che si trova nella regione Palmari basso, proprio dove il Cammino minerario di Santa Barbara fa il suo rientro ad Iglesias, un biglietto da visita ai pellegrini, non certo fra i più prestigiosi. - spiega - Altri cumuli di rifiuti sono presenti a Cabitza, Campo Romano, San Giorgio e Monteponi, in particolare nei pressi di via Mameli Calvino. L’elenco è decisamente lungo, ma mi soffermo su queste perché estremamente vicine al centro urbano». Per Biggio il problema deve essere estirpato dall’amministrazione comunale con un piano di bonifica che non può essere rimandato oltre: «La piaga va fronteggiata con la collaborazione della San Germano, con chi si occupa del verde pubblico o direttamente con la società in house. - aggiunge - Importante sarebbe l’installazione delle telecamere per scoprire e sanzionare i delinquenti che continuano a sporcare il nostro territorio».

Gli sforzi

Non solo i punti ciechi delle periferie vengono presi da mira, ma anche quelli del centro urbano . L’assessore con delega all’Ambiente e alla Polizia locale Francesco Melis svela dove decine di tonnellate di rifiuti sono state ultimamente debellate: «In via Cattaneo dove è presente il “Centro Argento”, in piazza Buozzi, nelle vie Lao Silesu e Aldo Moro e sotto il cavalcavia di Serra Perdosa. - racconta - Questi sono fra i luoghi dove si evidenziano maggiormente i comportamenti maleducati di alcuni cittadini che di fatto vanno a vanificare quello virtuoso della maggior parte degli iglesienti. Stiamo potenziando i servizi di controllo nei punti nevralgici. Sia chiaro che non si possono piazzare delle telecamere in ogni dove, però procederemo con l’istallazione di quelle “killer” in alcuni siti sensibili». Un altro fattore che potrebbe causare l’accumulo di rifiuti non controllato, sarebbe riconducibile al mancato ritiro da parte dei proprietari, dei mastelli per le seconde case. Soltanto 70 utenti su 3800 hanno provveduto a fornirsi dell’occorrente per il corretto smaltimento dei rifiuti: « La maggior parte delle seconde case viene affittata - rivela Melis - mi chiedo pertanto come e dove venga conferita l’immondizia. Si tratta di un fenomeno che richiederà un controllo certosino e a breve una direttiva intimerà il ritiro dei mastelli per le seconde case. Chi non dimostra dove vanno a finire i rifiuti sarà soggetto a delle sanzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA