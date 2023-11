Allarme incivili, monito del sindaco anche sui social 

L’allarme in paese arriva anche da un video sui social per un rimprovero a chi, anziché smaltire le reti da pesca, preferisce abbandonarle in strada. È il mezzo utilizzato dal sindaco di Sant’Antioco per contrastare chi, abitualmente, ogni martedì lascia all’interno di alcune buste di plastica, pezzi di rete del tipo utilizzato dai pescatori per lavorare.

«Questo è l’ennesimo ritrovamento di reti da pesca abbandonate nel territorio comunale - ha detto il sindaco Ignazio Locci - recuperarle da parte del Comune significa purtroppo trasferire i costi di smaltimento a carico della collettività. E non è affatto giusto che per il comportamento scorretto e sconsiderato di alcuni debbano pagare tutti i contribuenti. Tra l’altro, così facendo si mette in cattiva luce un’intera categoria di lavoratori». Abitudine che non piace quindi agli amministratori comunali e nemmeno alla collettività, chiamata poi a pagare per lo smaltimento. Purtroppo non è l’unico caso in cui si verifica l’ingiustificata abitudine di abbandonare il sacchetto selvaggio in giro per la città. C’è chi da anni ormai, nonostante la raccolta differenziata, abbandona i propri rifiuti nelle scalette che collegano via Grazia Deledda con via Belvedere. L’avviso e le raccomandazioni del sindaco Locci precedono le azioni di controllo da parte di compagnia barracellare e Polizia municipale .

