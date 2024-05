Allarme incidenti: «Le nostre strade non sono una giostra» 

Due cinesi, un tedesco, un austriaco e due valdostani. Sei motociclisti, tutti rimasti coinvolti negli incidenti accaduti negli ultimi sette giorni sulla provinciale 56, nel territorio di Talana. La strada è diventata da bollino rosso, con la viabilità in tilt a causa degli scontri che richiedono l’intervento multiplo di vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario. In una circostanza, giovedì scorso, sono serviti addirittura due elicotteri Areus per soccorrere due centauri rimasti feriti nello stesso incidente. In ciascun incidente sono rimaste coinvolte anche persone di Talana che viaggiavano sulle auto su cui sono piombate le moto. «Gli incidenti, che vedono coinvolti i motociclisti in strada dalla primavera fino all’autunno, dimostrano un problema che non può più essere sottovalutato», dice il sindaco di Talana, Christian Loddo. Che spiega: «Per i numeri, per la frequenza, per le persone coinvolte, per la sicurezza, ma soprattutto per quel senso di costante pericolo che avverte il residente». Il fenomeno racconta di incidenti all'ordine del giorno: una lunga sequenza che coinvolge tutte le strade del territorio, soprattutto i tracciati tortuosi. «Auspico un confronto tra tutte le parti, amministrazioni, politica, forze dell’ordine, per un intervento quanto più risolutivo e mirato. Le nostre strade non sono una giostra per chi ha la passione delle due ruote, dobbiamo poterci spostare in sicurezza». (ro. se.)

