Allarme incendio, voli dirottati 

Un allarme incendio scattato intorno alle 23 nella torre di controllo dell’aeroporto di Alghero ha mandato lo scalo in subbuglio e creato non pochi disagi ai passeggeri. In pista sarebbero dovuti atterrare i voli provenienti da Bologna e Madrid della Ryanair, ma un segnale automatico ha fatto attivare le procedure di sicurezza previste in caso di emergenza, costringendo la momentanea sospensione delle operazioni aeroportuali. Terminal chiuso e stop ai voli fino alla conclusione delle necessarie verifiche, che sono terminate poco prima di mezzanotte: ed è solo allora che l’aeroporto ha potuto riprendere l’attività.

Né fiamme né fumo

Ancora non è ben chiaro cosa sia effettivamente accaduto. Secondo quanto si apprende, nonostante l’allarme, non sono stati avvistati né fumo, né fiamme all’interno della struttura dove lavorano i controllori di volo. I vigili del fuoco e il personale tecnico si sono immediatamente attivati per effettuare le ispezioni del caso, escludendo la presenza di un incendio.

Nel frattempo, però, per motivi precauzionali, i due voli Ryanair diretti ad Alghero, uno proveniente da Bologna e l’altro da Madrid, erano stati dirottati a Cagliari-Elmas. Un pit-stop fuori programma con la buona notizia che, sempre a bordo del velivolo, i passeggeri sarebbero poi arrivati a destinazione, sulla pista di Fertilia, visto che l’ipotetico rischio era ormai stato scongiurato.

Disagi notevoli

Chi aspettava di partire alla volta della Spagna e dell’Emilia Romagna, invece, ha dovuto armarsi di pazienza perché gli aeromobili sono arrivati con grande ritardo. Alla fine tutto si è risolto, l’allarme sembra essersi rivelato niente più che un “falso positivo”, ma ha cambiato i piani a decine di passeggeri che hanno vissuto momenti di incertezza e attese prolungate.

La situazione è tornata completamente sotto controllo nel corso della notte. Il protocollo di emergenza ha funzionato ed è stato espletato in maniera rapida, anche perché periodicamente vengono programmate esercitazioni nello scalo, proprio con lo scopo di verificare la funzionalità del Piano di emergenza. E gli operatori aeroportuali, insieme ai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, hanno familiarità con le procedure da adottare in caso di pericolo.

