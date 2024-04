Allarme incendio in una casa 

Il denso fumo ha invaso la palazzina e c’è chi, temendo il peggio, è corso in strada. Per fortuna quello che sembrava essere un grosso incendio, in un appartamento al secondo piano di via Tuveri, pieno centro città a due passi dalla Questura e dal Tribunale, era un principio di rogo dovuto a una pentola dimentica sui fornelli della cucina. In casa, ieri mattina, non c’era nessuno e i vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi, hanno raggiunto l’abitazione dalla finestra spegnendo le fiamme. Alla fine non ci sono stati feriti e i danni sono stati limitati.

L’allarme

È stato il gestore del distributore di carburante presente tra via Tuveri, via Amat e piazza Marcello Serra, a notare il fumo proveniente dalla finestra del palazzo color rosa. Immediatamente ha chiamato i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per consentire ai pompieri di lavorare in sicurezza. Con l’autoscala hanno raggiunto l’abitazione, individuando la causa del fumo. Una pentola dimenticata sul fuoco e che stava per provocare un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. I vigili hanno spento il rogo e verificato eventuali problemi alla stanza coinvolta nell’incendio.

Paura

Il fumo ha impiegato pochi istanti a raggiungere anche altre abitazioni della palazzina. Così qualcuno è sceso in strada per evitare eventuali conseguenze. Alla fine, dopo le rassicurazioni dei vigili del fuoco, tutti gli inquilini sono rientrati nelle loro case, lasciando le finestre aperte per il forte odore di bruciato. Durante l’intervento ci sono stati anche dei disagi al traffico: la presenza dei mezzi dei vigili del fuoco in via Tuveri ha portato alla chiusura alla viabilità del tratto davanti al distributore di carburante. Il tutto per il tempo necessario per le operazioni di spegnimento e di verifica svolte dai vigili del fuoco. Numerose le persone che hanno assistito all’intervento per spegnere le fiamme. Presente anche un’ambulanza del 118 in caso di necessità. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA