VaiOnline
Via Manzoni.
23 maggio 2026 alle 00:11

Allarme incendio: evacuato un piano del tribunale  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Momenti di apprensione ieri nella tarda mattinata nel Tribunale a Nuoro, dove è scattato l’allarme incendio a causa di un cortocircuito nel quadro elettrico della sala server al secondo piano del palazzo di giustizia.

Secondo una prima ricostruzione, gli allarmi antincendio sarebbero entrati in funzione soltanto nell’area interessata e i dipendenti presenti al secondo piano hanno lasciato gli uffici in via precauzionale, a causa dell’odore acre e del fumo che stava invadendo l’ala del palazzo dove sono situati anche gli uffici dell’Ordine degli avvocati.

Alcuni legali e molti dipendenti presenti nell’edificio hanno però riferito che la sirena non sarebbe stata udita negli altri piani del Tribunale e l’allarme sarebbe stato comunicato solo oralmente dal personale.

Sul posto, come da protocollo, gli addetti alla vigilanza hanno allertato i soccorsi e sono giunti i vigili del fuoco, oltre alla polizia e ai carabinieri. Non si sono registrate conseguenze gravi, ma solo qualche momentaneo interruzione delle normali attività. Il guasto avrebbe provocato soltanto del fumo nei corridoi, senza feriti né danni rilevanti, ma danneggiato la sala server. Le attività sono poi riprese regolarmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Entusiasmo e gran tifo, è festa in tutta la città

Dal porto a Sant’Elia: appassionati in delirio tra maxischermi e vista sul campo di regata 
Riccardo Spignesi
Verso il voto

L’urna in montagna è una corsa a due tra Peddio e Littarru

Desulo contro l’incubo spopolamento scommette su turismo e artigianato 
Simone Loi
enti Locali

«Pnrr, serve un sostegno per i Comuni»

A Cagliari vertice tra il presidente Anci e i sindaci: «Più attenzione per le piccole realtà» 
Riccardo Spignesi
Intervista

Vannacci: «Vogliamo riportare l’Italia nella giusta direzione»

Il generale non boccia Meloni: «Ma i princìpi non sono negoziabili» 
Lorenzo Piras
Garlasco

La difesa di Sempio al contrattacco

Pronte le sei consulenze. Il legale di Stasi: «Cappa mi querela? Bella notizia» 