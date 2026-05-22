Allarme incendio: evacuato un piano del tribunale  

Momenti di apprensione ieri nella tarda mattinata nel Tribunale a Nuoro, dove è scattato l’allarme incendio a causa di un cortocircuito nel quadro elettrico della sala server al secondo piano del palazzo di giustizia.

Secondo una prima ricostruzione, gli allarmi antincendio sarebbero entrati in funzione soltanto nell’area interessata e i dipendenti presenti al secondo piano hanno lasciato gli uffici in via precauzionale, a causa dell’odore acre e del fumo che stava invadendo l’ala del palazzo dove sono situati anche gli uffici dell’Ordine degli avvocati.

Alcuni legali e molti dipendenti presenti nell’edificio hanno però riferito che la sirena non sarebbe stata udita negli altri piani del Tribunale e l’allarme sarebbe stato comunicato solo oralmente dal personale.

Sul posto, come da protocollo, gli addetti alla vigilanza hanno allertato i soccorsi e sono giunti i vigili del fuoco, oltre alla polizia e ai carabinieri. Non si sono registrate conseguenze gravi, ma solo qualche momentaneo interruzione delle normali attività. Il guasto avrebbe provocato soltanto del fumo nei corridoi, senza feriti né danni rilevanti, ma danneggiato la sala server. Le attività sono poi riprese regolarmente.

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