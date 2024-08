Allarme incendio a Is Candiazzus 

Paura nel pomeriggio di ieri a Iglesias per un vasto incendio nella zona boschiva in località Is Candiazzus. Il rogo, partito intorno alle 13, ha interessato una vasta area, arrivando a minacciare anche un’abitazione, salvata grazie al pronto intervento delle forze addette allo spegnimento e al cambio improvviso della direzione del vento.

Per estinguere le fiamme si è resa necessaria la collaborazione fra un Super Puma arrivato dalla base di Fenosu, un canadair proveniente da Olbia e il prezioso intervento dei vigili del fuoco di Iglesias coadiuvati dalla protezione civile (Soccorso iglesias), Forestas e Corpo forestale.

«Per riuscire a domare le fiamme sono occorse quasi tre ore. - spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - Gli ultimi lanci d’acqua da parte dei velivoli sono avvenuti poco prima delle 17. Si tratta di un’area difficile da gestire per via della presenza dei sughereti e che negli ultimi 10 anni è stata protagonista di ben cinque importanti incendi. Quanto accaduto dimostra ancora una volta la necessità di avere a disposizione un elicottero che parta dalla base di Marganai. L’intervento del velivolo arrivato da Fenosu e quello del canadair da Olbia, sono risultati essenziali, così come l’operato delle altre forze scese in campo, ma se avessimo avuto un mezzo che sarebbe stato in grado di annullare le tempistiche d’intervento via aria, gli ettari andati in fumo con ogni probabilità sarebbero stati di meno».

RIPRODUZIONE RISERVATA