Allarme incendi in via Capo Sandalo: rifiuti ed erba incolta 

Tra via Capo Sandalo, via Torquato e via Triario c'è ancora una discarica abusiva con erba secca attorno. Gli abitanti chiedono un intervento di pulizia. In quel terreno c'è di tutto: indumenti usati, mattoni, frammenti di bottiglie di birra, e persino un motorino bruciato e una sedia.

«È così da anni. Ogni tanto puliscono. Poi dopo poco tempo comincia nuovamente a riempirsi di immondezza di ogni tipo», dice Mariolina Casu, abitante di via Torquato, «per non parlare dell’erba secca presente nella zona. Con i rifiuti rappresenta un serio rischio per eventuali roghi. E se tutto ciò prendesse fuoco? Bisogna intervenire quanto prima, soprattutto ora che comincia a fare caldo», avverte la donna.

Con lei è d’accordo anche un altro abitante della zona, Fabrizio Rocca: «Quel terreno va bonificato perché i rifiuti che ci buttano spesso sono pericolosi per l’ambiente, e poi al contempo bisogna eliminare le erbacce secche. Se prende fuoco, non oso immaginare le conseguenze. È vero che negli anni nessuno ci ha mai messo mano, ma meglio tardi che mai. Ritengo opportuno che il Comune intervenga prima che arrivi l’estate e con essa l’aumento del rischio incendi». (ste. lap.)

