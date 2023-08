Allarme incendi accanto a scuola e case  

«Bisogna agire subito per scongiurare il peggio». Il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco è allarmato per le condizioni dello sterrato di via Is Mirrionis, accanto alla scuola primaria Italo Stagno e di fronte ai campi del Cus. Anche se sono state rimosse le auto bruciate e abbandonate che stazionavano da anni, le criticità permangono e sono rappresentate dalle tante sterpaglie che non vengono tagliate da tempo e che possono causare incendi anche di vasta entità. Qualche avvisaglia del pericolo c'è già stata. Pochissimi giorni fa c’è stato un rogo, fortunatamente spento in tempo. E nella notte tra venerdì e ieri si è rischiato ce ne fosse un altro: «È stata avvistata un'auto con dentro una persona con fare alquanto sospetto», afferma Tocco.

Azioni dolose

La vegetazione secca rappresenta un pericolo, soprattutto quando c’è forte vento di maestrale come in questi giorni. E nello sterrato di via Is Mirrionis, le sterpaglie sono una bomba ad orologeria: un incendio potrebbe avere effetti devastanti, ricorda Tocco. «Tutto attorno ci sono case e anche una scuola elementare. Sarebbero a rischio molte abitazioni e i residenti. Siamo preoccupati, visti i tanti episodi di incendi dolosi». Il pensiero corre subito a quando è accaduto recentemente al colle San Michele. Per evitare che succeda il peggio, quindi, il presidente del Consiglio comunale ha immediatamente contattato il direttore generale degli Enti locali della Regione: lo sterrato infatti è demaniale. «L’ho informato circa la situazione e ho chiesto un intervento urgente che preveda il taglio delle sterpaglie. Intervento che, mi è stato detto, potrebbe avvenire già la settimana prossima. Non c’è tempo da perdere».

La spazzatura

Oltre alla vegetazione incolta, ai lati del terreno al confine con la scuola, i rifiuti abbandonati sono una consuetudine che non si riesce a debellare. La preoccupazione serpeggia anche tra gli abitanti del circondario. «Continua ad essere terra di nessuno, se non c’è un sistema di videosorveglianza segnalato si può pulire quanto si vuole che in breve tempo la situazione torna a essere quella di prima», dice Francesca Paderi, una residente di via Campania. «La Regione dovrebbe riqualificare lo sterrato, magari realizzando un parcheggio asfaltato e verde», commenta invece Lorenzo Salis, abitante di via Cadello, «ma temo verrà sempre lasciato nel degrado».

