Allarme in via del Redentore: «L’asfalto sta cedendo» 

Mentre in moltre strade di Monserrato è stato rifatto l'asfalto, alcuni cittadini lamentano lo stato del tratto iniziale di via del Redentore, poco dopo i binari della metro provenendo da via San Lorenzo: un pezzo d’asfalto è visibilmente deteriorato e si teme che possa cedere.

«Le piogge non fanno che peggiorare una situazione già critica per il quotidiano passaggio di centinaia di auto e dei pullman», osserva Patrizia Sollai, un’abitante della zona, «c’è il pericolo che alla fine si formi qualche grossa buca mentre passa un’auto o, peggio, un motorino. L’auspicio è che, come stanno rifacendo diverse strade, si metta mano anche ai tratti di via del Redentore messi male, come quello al confine con via San Lorenzo». Sonia Cabras, che passa spesso in questa zona, afferma che «in passato era già successo che si formasse una buca in quel punto, poi l’avevano chiusa e però a lungo andare l’asfalto si sta deteriorando con il rischio che ceda. Bisognerebbe sistemare anche il sottofondo stradale perché a quanto pare sotto c’è il vuoto. Sarebbe opportuno fare le verifiche del caso». Non solo: gli abitanti di via del Redentore fanno presente che, sempre in quel tratto, «c’è un tombino con i bordi rialzati, pericoloso soprattutto per le moto».

