Allarme in via Caracalla «Passeggiata scivolosa» 

Nelle belle giornate la passeggiata pedonale di via Caracalla pullula di genitori e nonni al seguito di bambini che si divertono nell’area attrezzata con scivolo, altalena e altri giochi. Lì ci sono i tappeti antitrauma, ma il percorso pedonale è tappezzato di aghi di pino e ghiande che cadono dagli alberi rendendo scivolosa la pavimentazione. In molti chiedono che si intervenga per rimuovere gli aghi di pino, le ghiande e le foglie. Il timore è che i bambini, correndo, ma anche le persone anziane che passeggiano, possano scivolare.

