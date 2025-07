Allarme in Largo Gennari: catrame in frantumi, rifiuti e alberi pericolanti 

Le radici degli alberi hanno sollevato e divelto la vecchia e antiestetica superficie catramata creando dossi e avvallamenti. Le cadute sono all'ordine del giorno: diversi anziani hanno riportato fratture, alcuni hanno intentato causa al Comune. Nell'agorà di Largo Gennari, tra San Benedetto e Genneruxi, anche i cordoli sono a pezzi, mentre nelle aiuole abbondano foglie secche, cartacce ed escrementi di cani. Il grande ficus che svetta al centro di “piazzetta Palestrina”, come la chiamano i residenti, continua a perdere pezzi: l'ultimo distaccamento di un ramo alcuni giorni fa, fortunatamente senza conseguenze. Disagi anche sul marciapiede, dove c’è una selva di transenne che resiste dal 2017 vicino alla vecchia postazione del bike sharing (in disuso).

Le proteste

L'auspicio è che la piazza possa essere presto riqualificata. «Bisognerebbe mettere in sicurezza la pavimentazione», dice Nora Careddu, 72 anni, residente, «anche l'illuminazione andrebbe potenziata». Le fa eco Francesco Carboni, 79 anni. «La piazza versa in stato di abbandono, le aiuole sono sfasciate, la cura del verde lascia a desiderare». «I marciapiedi sono pericolosi, ho visto cadere tre persone», riferisce Laura Santus, 39 anni, dell'antistante agenzia viaggi. Dispiaciuta anche Sonia Fais, 52 anni, panettiera. «Sono qui da dieci anni, la pavimentazione è sempre stata a pezzi. Questa piazza dovrebbe essere valorizzata, non lasciata così».

Sul caso si registra un'interrogazione al Sindaco a firma dei consiglieri Ferdinando Secchi, Alessandra Zedda, Roberta Sulis, Roberto Mura, Marcello Corrias, Stefania Loi, Pierluigi Mannino, Raffaele Onnis, Massimiliano Piccoi ed Edoardo Tocco. «Largo Gennari manca di pianificazione strategica e manutenzione ordinaria», si legge, «le persone continuano a cadere con ripercussioni sulla salute, sul servizio sanitario e sulle casse del nostro Comune».

Il Comune

«Un recente sopralluogo ha fatto emergere una situazione critica», ha risposto in aula l'assessora al Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, «un caso problematico sia dal punto di vista della sicurezza che dell'estetica. Chi ci ha preceduto non ha peraltro trovato rimedio. I nostri servizi sono già attivi nella ricerca di finanziamenti che possano essere utilizzati per la riqualificazione e contiamo, nel corso del nostro mandato, di reperire le risorse necessarie. Nell'immediato abbiamo avviato le verifiche per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza al fine di garantire l'ordinaria fruizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA