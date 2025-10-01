VaiOnline
Assemini.
02 ottobre 2025 alle 00:27

Allarme in città per uno scomparso 

Sono ore di apprensione, ad Assemini, per familiari, amici e colleghi di Luigi Manca, noto Gigi, 51enne che non fa rientro a casa da lunedì sera. Il suo telefono si è riacceso per qualche secondo ieri intorno alle 14. L’ultima immagine, catturata da una telecamera martedì intorno alle 17, lo mostra a bordo della sua Lancia Y giallo canarino mentre usciva da Assemini, immettendosi sulla Statale 130 in direzione Cagliari. L’ultimo avvistamento risale a poco dopo, quando l’auto avrebbe svoltato al semaforo di Elmas verso la Tecnomat.

L’appello dei familiari è stato condiviso sui social ieri mattina. La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri, che si stanno adoperando per visionare tutte le registrazioni a disposizione.

Manca è stato visto lunedì sera prima alla festa di Santa Greca, a Decimomannu, poi di fronte al Banco di Sardegna di Assemini e al bar Babilonia, sempre ad Assemini. Martedì mattina l’uomo non si è presentato a lavoro, alla Metro di Elmas, fatto che ha allarmato i colleghi del reparto pescheria: «Non è da lui assentarsi senza avvisare». Stessa cosa dicono i familiari: «Il suo legame con la madre è indissolubile, non ci capacitiamo del fatto che non abbia avvertito prima di allontanarsi. Non è normale», commenta il cugino Saverio Manca. (sa. sa.)

