Allarme giovani e violenza 

Insulti e aggressioni verbali non si contano. C’è anche un caso di presunta discriminazione legata all’etnia. Le violenze fisiche non sono molte meno: dalla manica strattonata alle botte ad arbitri e ad avversari a volte minorenni.

Tanti casi

Nell’Isola gli episodi inqualificabili sui campi di calcio nei tornei giovanili sembrano aumentare. Dall’inizio della stagione all’ultimo weekend sportivo sono centinaia quelli segnalati nei referti e, di conseguenza, oggetto delle decisioni del Giudice sportivo sfociate spesso in squalifiche e inibizioni pesanti.

Dall’ingiuria al direttore di gara sino all’aggressione avvenuta lo scorso fine febbraio, in base a quanto testimoniato dalla vittima e riportato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria, in un match del campionato provinciale allievi: un dirigente, secondo le accuse (lui nega), avrebbe colpito con due schiaffi e un pugno un’arbitra di 17 anni provocandole (è scritto nel referto medico) la frattura della mandibola. Risultato: 45 giorni di cure.

I comunicati

Il fenomeno è preoccupante, e se è vero che la Sardegna è meno colpita da questi avvenimenti rispetto ad altre regioni («siamo un’Isola felice», assicura Gianni Cadoni, presidente della Figc sarda e vice presidente della Lega nazionale dilettanti), ciò non significa che le intemperanze verbali e fisiche non siano un problema. Debellare certi comportamenti però appare complicato, e il quadro che emerge dalla lettura dei comunicati ufficiali che la Federazione rende disponibili ogni settimana è sconfortante.

Da inizio stagione sono 113 i report ufficiali dalla Lnd Sardegna e in ben 27 di loro sono segnalati comportamenti censurabili di minorenni sui campi di calcio. E si parla solo dei tornei regionali, perché ci sono altri e importanti numeri riguardanti anche i campionati provinciali (come quello del 28 febbraio) che allungherebbero a dismisura una lista già di per sé preoccupante.

Esempi negativi

Quale sia l’origine di simili comportamenti è materia probabilmente da sociologo. Certo gli esempi dati ai ragazzi non sono il meglio: gli atteggiamenti non all’insegna del fair play dei calciatori delle categorie professionistiche, la violenza verbale e fisica dei tempi odierni in numerosi contesti, gli adulti quali dirigenti, allenatori, accompagnatori e a volte le famiglie che contribuiscono a elevare e inasprire toni e modi di fare.

La lista

Qui possiamo limitarci a fornire una sintetica lista degli episodi peggiori avvenuti in questi mesi, a partire dal comportamento dei tifosi e giocatori di una squadra dell’Oristanese che lo scorso autunno nel corso di una partita dell’Under 17 regionale hanno bersagliato il giovane arbitro con insulti e offese. Stesso comportamento, definito anche «intimidatorio», dei supporter di una squadra cagliaritana e di una sulcitana nello stesso campionato, con un dirigente di quest’ultimo club che ha contestato una decisione in modo «plateale e aggressivo» agitando «in maniera pericolosa la bandierina» e rivolgendo al ragazzo «un’espressione di chiara discriminazione etnica».

Ci sono le 5 giornate di squalifica inflitte all’allenatore che ha insultato l’arbitro in campo e poi, espulso, dagli spalti; c’è il dirigente inibito per le ingiurie e le offese al direttore di gara minorenne; ci sono la dirigente e il tecnico che hanno ingiuriato il giovane fischietto per un rigore dato agli avversari e fatto uscire la loro squadra dal campo in un torneo under 17; ci sono le decine di insulti, le offese e le minacce ad arbitri e arbitre minorenni nei tornei under 17 e under 15.

Pugni e schiaffi

E poi ci sono le violenze tra calciatori, come quelle che nel campionato under 15 hanno visto un giovane giocatore colpire con due pugni al volto un avversario prima di essere fermato e allontanato dai compagni; ci sono i 5 turni di stop a un ragazzino di 14 anni che a fine partita si è avvicinato a un rivale colpendolo «ripetutamente con pugni e schiaffi al volto» facendogli sanguinare il naso; le tre gare a carico di un giocatore dell’under 17 che, a gioco fermo e in una mischia, ha dato uno schiaffo a un rivale minacciandolo.

Si potrebbe andare avanti, ma il quadro è già esauriente. La situazione non è florida, le contromisure difficili da individuare.

