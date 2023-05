Allarme giallo per quattro rossoblù 

Una settimana corta, cortissima, e decisiva. Perché a Cosenza, venerdì sera, si chiude la stagione regolare e sarà tempo di sentenze. Per i calabresi, che si giocano la permanenza in Serie B, ma anche per il Cagliari, che ha già la certezza dei playoff, ma può ancora giocarli da quarto classificato. Per farlo, però, sarà necessario vincere e guardare ai risultati di Parma e Südtirol. Ranieri può lavorare solo sul primo punto e ha iniziato a farlo da ieri, con la ripresa degli allenamenti ad Asseminello.

Prelec c'è

Lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Palermo, allenamento completo per tutti gli altri, tra esercitazioni e partitelle a campo ridotto. Alla ripresa degli allenamenti c'era anche Prelec, che contro i rosanero è stato costretto al forfait da un virus gastrointestinale. Lo sloveno è ancora debilitato e ma è tornato a lavorare in gruppo, seppur parzialmente. Già questa mattina, però, potrebbe tornare a far tutto con i compagni. Per il resto, Ranieri ritrova anche Altare, che ha scontato il suo turno di squalifica. Pericolo giallo per Nandez, Makoumbou, Goldaniga e Luvumbo, che in caso di squalifica salterebbero la prima partita dei playoff. Col recupero di Prelec, infine, restano indisponibili i soliti Capradossi e Falco. (al.m.)

