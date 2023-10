«Allarme furti, servono più vigili urbani» 

Chiede più controllo il gruppo di Forza Italia in Consiglio e presenta una raccomandazione in cui propone l'assunzione di 5 nuovi agenti della Polizia municipale per poter istituire un turno anche di notte.

L’allarme

«Stiamo assistendo a una preoccupante crescita dei furti d'auto - afferma il capogruppo Ignazio Pireddu - di scorribande di auto e motorini fino a tardi, si ha paura di stare per strada dopo una certa ora. Senza contare le persone che buttano la spazzatura dove non dovrebbero. Tutte queste situazioni si verificano perché non c'è abbastanza controllo. L'ultimo turno della municipale termina alle 19. Se succede qualcosa di grave e si chiamano i carabinieri di Assemini, si viene rimbalzati al 112, che poi manda una pattuglia, con tempi inevitabilmente troppo lunghi. Per questo abbiamo proposto, noi non facciamo interrogazioni, perché vogliamo essere propositivi, che si aggiungano 5 nuove unità per fare tre turni: dalle 7 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 sino all'una del mattino. Sappiamo che occorrono molte risorse ma la sicurezza dev'essere una priorità».

L’organico

Al momento ad Assemini la Polizia Municipale conta 3 ufficiali e 15 agenti. Il comune può utilizzare il 50 per cento degli incassi derivanti dalle multe per diverse finalità tra queste anche l'assunzione di altri agenti e infatti alle 18 unità se ne aggiungono altre due di supporto che hanno un contratto a tempo determinato, l'assunzione di un agente costa mediamente alle casse comunali circa 32mila euro all'anno. Nella cittadina ultimamente si siano verificati numerosi furti d'auto, ma se si fa un confronto con gli anni '90, l'era delle discoteche, i vigili urbani mediamente in un mese arrivavano a raccogliere fino a 100 segnalazione di furti d'auto.

Il sindaco

«Apprezziamo la proposta del gruppo di Forza Italia - risponde il sindaco Mario Puddu - a tutti sta a cuore la sicurezza dei cittadini, sono sempre in contatto con le forze dell'ordine e continuo a chiedere una maggiore presenza dei carabinieri. In questo momento abbiamo altre priorità, purtroppo le risorse sono limitate e dobbiamo fare delle scelte, ma non escludo che più avanti si possa incrementare il numero degli agenti. Mi sento però di tranquillizzare i cittadini: Assemini non presenta fenomeni di grave criminalità. Lo scorso anno il Comune ha partecipato a un bando del Ministero degli Interni che finanziava l'installazione di sistemi di videosorveglianza. E sebbene il progetto sia stato approvato, non è stato finanziato perché i dati sulla criminalità ponevano Assemini molto in basso nella graduatoria, rispetto a tanti altri centri con una percentuale di reati molto più alta della nostra».

RIPRODUZIONE RISERVATA