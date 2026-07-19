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Selargius
20 luglio 2026 alle 01:46

Allarme furti, nel mirino la parrocchia 

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La scia di furti è lunga e nel mirino c’è sempre la chiesa Spirito Santo di Su Planu. A denunciarlo è lo stesso parroco Giuseppe Camboni nella pagina Facebook della chiesa: «Da qualche tempo un certo signore, e sempre lo stesso, si aggira nel quartiere di Su Planu, sempre intorno alle 11 e mezzogiorno, con intenzioni malevole».

Nel giro degli ultimi tre giorni, dalla chiesa dello Spirito Santo, sono stati rubati un ventilatore, i microfoni dall’altare, numerosi giornali e altri piccoli oggetti. «A quanti dovessero intercettarlo dentro la chiesa, chiedo la cortesia di vigilare e, nel caso, di avvisare il parroco, don Giuseppe, o direttamente il 112. Sono state già presentate diverse denunce ma senza ancora nessun intervento».Denunce che seguono quella del furto di pochi giorni fa nel centro sportivo della società sportiva Futura calcio di via don Bosco, nella borgata Santa Lucia. In questo caso i ladri, due ragazzi, sono stati immortalati dalle telecamere mentre facevano razzia dentro il chiosco-bar.

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