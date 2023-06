«Allarme furti e sicurezza, vogliamo i carabinieri» 

Allarme microcriminalità, i masesi sono preoccupati, serve una stazione dei carabinieri, le telecamere per la sicurezza sono vecchie e funzionano male, quelle nuove non sono state attivate dalla Citta Metropolitana. Sempre più frequenti i furti d'auto. «Non si vede passare una volante – afferma Adriana Cairone - l'11 aprile mi hanno rubato la macchina, un'Alfa 147 davanti a casa, vicino alla stazione. Alcuni giorni fa l'hanno rubata ai miei vicini, una Punto. E sempre in zona, a un'altra auto hanno portato via tutte le gomme. Agiscono indisturbati, abbiamo chiesto ai vigili urbani le immagini della videosorveglianza ma non ci hanno fatto sapere nulla. M mi chiedo: e se dalle auto decidessero di passare alle case?».

I furti

A Camilla Scameroni invece l'auto l'hanno rubata a fine aprile, sempre un'Alfa 147, zona piazza Suella. «Della mia auto neanche l'ombra. Qualche settimana fa hanno rubato una Panda e sempre in zona, una mia amica ha visto un uomo che cercava di rubarle la sua, ha gridato e lo ha fatto scappare ma avrebbe potuto reagire. Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri di Su Planu, ci hanno spiegato che le immagini delle telecamere sono di scarsa qualità, non si riesce a distinguere le persone. Siamo preoccupati, non ci sentiamo sicuri».

La sindaca

«Ho saputo dei furti d'auto. Molte telecamere sono di vecchia generazione e installate nel 2011 per il monitoraggio del traffico, quindi le immagini non sono nitide– dichiara la sindaca Maria Laura Orrù- stiamo sollecitando perché vengano attivate subito quelle cdella Città metropolitana».

Anche sui social il dibattito si anima: i masesi hanno paura. «Abbiamo bisogno di una caserma dei carabinieri -ricorda la sindaca- abbiamo concesso per 99 anni ai carabinieri l'area su cui realizzarla, ma il loro progetto, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, non è andato in porto. Anche il prefetto, che ci ha convocati la settimana scorsa proprio per affrontare il tema della sicurezza, condivide questa necessità».

