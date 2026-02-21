Allarme frane, la città fragile 

«Lo scenario preoccupa, senza dubbio», premette Giulia Corda, assessora comunale dei Lavori pubblici, mentre osserva quel costone venuto giù, a pochi passi dal centro commerciale di Biscollai. «Ci siamo subito attivati: prima con la messa in sicurezza, poi interverremo con il consolidamento del costone. Saranno i nostri tecnici a decidere l’intervento da adottare» Nuoro s’interroga e cresce la preoccupazione. La frana di viale Segni è solo l’ultimo episodio inquietante, in una città che si “sbriciola” e appare insicura. Dal monte Ortobene al centro storico è allarme crolli.

Viale Segni

La principale via d’accesso alla città dà il peggio di sé, e non è una novità. All’ingresso di Nuoro, nel lungo viale, alcune case appaiono quasi “sospese” dopo il cedimento del terreno, avvenuto nei giorni scorsi a causa delle abbondanti piogge dell’ultimo periodo.

Il muro di cinta di un’abitazione è lì, sbriciolato, a pochi passi dalle auto che sfrecciano come se niente fosse.

Il colpo d’occhio è allarmante, oltretutto proprio di fronte all’ampio parcheggio di un noto supermercato. La gente spinge i carrelli della spesa, sembra non curarsene. Tuttavia, serve un intervento urgente. E in Comune lo sanno bene.

«Siamo consapevoli della necessità di un intervento che metta definitivamente in sicurezza il costone», dichiara Giulia Corda. «In questo modo si potranno evitare ulteriori crolli, pure in caso di fenomeni metereologici particolarmente avversi».

Piogge e disagi

Le intense piogge hanno solo accentuato i problemi. Viale Segni ma non solo. Le frane sono una costante, il capoluogo si scopre sempre più fragile. La strada comunale che conduce al monte Ortobene, che i nuoresi definiscono «di Sedda Ortai», offre di continuo rischi e insidie all’automobilista o all’escursionista di turno. Enormi massi si staccano dalle pareti, piovono spesso sulla carreggiata. E a giudicare dai continui interventi dei vigili del fuoco, appare quasi un miracolo che non ci sia scappata la tragedia. «Non possiamo evitare che piova, però dobbiamo mettere in sicurezza il territorio», dice il geologo Antonello Manca. Gli scorci cambiano, ma non i rischi. Se a Santu Predu le case pericolanti abbondano, nell’antica via Majore forse va pure peggio. Alla faccia del salotto cittadino.

