Allarme foreste, migliaia di ettari a rischio 

Il disastro corre sull’Orientale sarda, la strada che collega il Sarrabus con l’Ogliastra. Se lo sguardo non è rivolto all’orizzonte marino, non resta che incastonare la visuale su quei promontori che da sempre avvolgono questo angolo di Sardegna. In prima battuta quel "giallo cupo” che si inerpica sino alle cime, un tempo sempre verdi, sembra l’ennesimo attentato di quella mano maledetta che dispensa fuoco e devastazione ai boschi dell’Isola. Più ci si addentra verso l’entroterra orientale e più svanisce lo spettro delle fiamme devastatrici.

Male oscuro

I cromatismi nefasti si fanno, chilometro dopo chilometro, sempre più inquietanti, per quel “male oscuro” che sta letteralmente e silenziosamente avanzando nella più verde delle coste sarde. Chi abita le montagne, tra Arzana e Ilbono, passando per Tertenia e Lanusei, da settimane si interroga su un fenomeno che giorno dopo giorno stravolge quel paesaggio da sempre verde e rigoglioso. Certo, la siccità si sente, il cielo sempre meno generoso lascia il segno, ma questa volta i segni del disastro ambientale sono maledettamente forti e chiari. Se scali i tornanti verso Arzana, ti si presenta una sequenza di messaggi cromatici da far rabbrividire. Da lontano come da vicino, ti accorgi che qualcosa di sconosciuto si sta abbattendo su lecceti, macchia mediterranea, sugherete storiche e un paesaggio deturpato da quel chiaro scuro che si sta, a velocità impressionante, incuneando in quelle che una volta erano le rigogliose vedute verdi d’Ogliastra.

Immagini shock

Le immagini impressionate dalla fotocamera digitale non hanno bisogno di filtri per esaltare un fenomeno che avanza con la velocità della luce, ogni giorno un degrado cromatico sempre più evidente. Lo sguardo “rotante” non lascia adito a dubbi: uno dei polmoni verdi dell’Isola è a un passo dal tracollo, in molti versanti è evidente ad occhio nudo, non ci sono più speranze. Raggiungere quelle macchie “grevi” su quelli che erano polmoni verdi inviolabili non è semplice. Per addentrarsi bisogna ricorrere ai profondi conoscitori di queste terre.

Cocktail micidiale

Quando ti presenti al cospetto di quei colossi avvolti di sughero capisci che nel bosco il disastro non lascia margini. Michele Puxeddu queste foreste le conosce come pochi, da sempre è il socio corrispondente per la Sardegna dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Lui, quelle piante, potrebbe chiamarle per nome, ma da mesi non si da pace: su quei promontori avanza l’incubo di una devastazione forestale senza precedenti. Non usa mezze frasi: «Siamo dinanzi ad un cocktail micidiale dovuto ad uno dei periodi più siccitosi degli ultimi 50 anni che insieme all'attacco di agenti patogeni (fungini soprattutto, come la Phytophtora cinnamoni ) sta colpendo in maniera estesa e grave migliaia e migliaia di ettari di boschi. Si tratta di un’altra nuova gravissima emergenza per l'ambiente della Sardegna». La siccità è conclamata, una penuria d’acqua che da due anni mette in ginocchio l’intero apparato forestale, ma a rendere il dramma ormai evidente è il combinato disposto: le piante, lecci e sughereti, comprese le principali essenze della macchia mediterranea, per l’assenza di piogge, hanno subito un gravissimo indebolimento prestando i fianchi alle più invasive azioni patogene in grado di “uccidere” sin dalle radici quei colossi arborei.

Epicentro Orientale

Spiega l’Accademico delle Scienze Forestali: «Stiamo parlando dei boschi soprattutto del settore orientale della Sardegna, dal Sarrabus, all'Ogliastra alla Baronia , che si rischia di perdere. Dai monti dei Settefratelli al Salto di Quirra, alle foreste di leccio lungo il Flumendosa ai piedi del Gennargentu, comprese le sugherete in molte porzioni praticamente secche», come si può vedere dalle foto che pubblichiamo. Michele Puxeddu lancia l’allarme: «Stanno soccombendo intere formazioni a macchia. Stanno soffrendo i grandi boschi di leccio e, a dimostrazione della severità della situazione, anche il lentisco ed il corbezzolo, arbusti fondamentali componenti della macchia». Per l’esperto le cause sono un combinato disposto: «Sulle piante stremate da caldo e siccità si insediano anche funghi patogeni. Nonostante la vegetazione mediterranea sia particolarmente resistente e resiliente, si rischia che i danni interessino anche le gemme di riproduzione dormienti al colletto delle piante colpite risultando impedita la capacità rigenerativa agamica».

Subito cause e cure

Il disastro rischia di essere senza rimedi. Puxeddu è esplicito: «Numerose specie della macchia mediterranea colpita da incendi negli anni scorsi ricacciano con difficoltà o addirittura non stanno ricacciando proprio per la siccità cosi perdurante anche durante l'inverno. Occorre monitorare precisamente le dimensioni del disastro riflettendo sulle misure urgenti per mitigare gli effetti che tra l'altro espongono ancor più agli incendi le aree colpite». Insomma, si è perso già troppo tempo, nonostante il fenomeno covasse da tempo nel sottobosco dell’Isola. Ora non c’è più un solo giorno da perdere. Vanno urgentemente studiate e approfondite le cause per individuare le cure più efficaci per evitare che il disastro dilaghi. Le foreste dell’Isola sono in pericolo, il “cuore verde” della Sardegna rischia di fermarsi.

