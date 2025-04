Allarme erosione,  due progetti  per salvare il litorale 

Ogni metro quadrato di sabbia divorato dal mare, oltre al disastro ambientale, produce un grosso danno economico. Lo sanno bene gli amministratori delle città che vivono di turismo grazie alle spiagge. Il Comune di Alghero ci sta provando a frenare il lento ma inesorabile impoverimento dei suoi litorali. Con mezzi semplici: canne, giunchi, barriere di posidonia e buon senso. Ma non basta. Attualmente ci sono due distinti progetti per salvare il tratto di costa che dall’ospedale Marino arriva fino alla borgata di Fertilia, laddove si sviluppa la pineta di Maria Pia con il suo lungo e gettonatissimo arenile. Il primo consiste nello studiare le correnti marine e valutare se le barriere frangiflutti e quelle cosiddette “aderenti”, cioè vicine alla linea di costa, realizzate negli anni ‘80, siano ancora funzionali. Sarà importante capire che influenza hanno sugli arenili i moli di sopra-flutto dei porti di Alghero e Fertilia insieme all’impatto dei venti predominanti, ponente e libeccio.

L’analisi

In una relazione tecnica di circa 40 pagine redatta dal geologo Giovanni Tilocca, esperto conoscitore delle dinamiche del litorale, vengono analizzate le criticità presenti e avanzate le conseguenti proposte di fattibilità per la loro soluzione. Un lavoro importante che è stato premiato dalla Regione con un bonus da 600mila euro, risorse che serviranno per gli studi e la progettazione, mentre per quanto riguarda gli interventi veri e propri, si parla di cifre che sfiorano i 6 milioni di euro.

Nuovo fronte mare

Altri 4 milioni di euro saranno necessari per mettere a punto il piano approvato dalla giunta Cacciotto per la rigenerazione urbana dell’ultimo tratto di viale Primo Maggio, dal Palazzo dei Congressi all’ingresso di Fertilia. Qui sparirà la strada, consentendo alla sabbia di riappropriarsi del suo spazio. «Gli indirizzi progettuali - specifica l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro – prevedono una nuova viabilità di collegamento tra il viale Primo Maggio e viale Burruni, parallela e in aderenza alla pista ciclabile di via del Levante. E di conseguenza, la progettazione dell’intervento di rimozione del tratto della carreggiata del viale Primo Maggio». Si va verso una nuova visione del fronte mare, in conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici. ( c. f. )

