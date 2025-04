Allarme erbacce, marciapiedi impraticabili 

Erbacce in molte strade di Sestu che impediscono il passaggio dei pedoni sui marciapiedi. Il problema è diffuso in varie zone: da via Costituzione, a via Cagliari, da via America a via Piave, passando per le strade del quartiere Dedalo.

Una situazione che non solo compromette il decoro urbano, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza dei pedoni. Per chiarire la questione, l’assessore ai servizi tecnologici Emanuele Meloni, ha dato rassicurazioni ai cittadini, dando anche una tempistica sugli interventi in programma: «Stanno per partire gli sfalci. In settimana abbiamo avuto una riunione programmatoria con la società che si occuperà dell’attività. L’ultima volta il tempo dedicato per completare l’intera cittadina è stato di tre settimane. Ci auguriamo di rispettare le stesse tempistiche, dall’inizio dei lavori, anche questa volta», ha concluso l'assessore.

