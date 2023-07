Allarme erba secca nell’area giochi 

Erba gialla come il sole cocente di luglio. Nell’area giochi di via Tiziano il sistema d’irrigazione innaffiava con un sottile filo d’acqua, e il prato in breve si stava seccando, preoccupando i tanti frequentatori. E non mancavano le congetture sulle cause. Qualcuno sosteneva che c’entrasse la recente perdita che qualche mese fa aveva costretto ad aprire la strada, con una riparazione effettuata da una ditta in appalto per Abbanoa.

«L’assessorato per i Lavori Pubblici e il gestore dell’acqua hanno lavorato insieme per trovare una soluzione», dichiara l’assessore Emanuele Meloni. «Riteniamo che dovrebbe essere tutto risolto». Abbanoa ricorda che per riparare eventuali guasti è fondamentale che vengano comunicati tempestivamente. È operativo un servizio apposito di segnalazione guasti che funziona chiamando il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA