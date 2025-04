Allarme dopo il corteo ProPal, «clima da anni di piombo» 

Ventiquattro ore dopo, è il silenzio a parlare. Quello del centrosinistra che tace sugli scontri a Milano, alla manifestazione pro Palestina, e sulla violenza espressa contro la premier Meloni, nella scritta "Spara a Giorgia" lasciata su un bancomat. A parte il sindaco milanese Beppe Sala, bocche cucite dalle opposizioni. Né un tweet o altro sui social. Tanto meno solidarietà alla presidente del Consiglio. Quanto basta alla maggioranza di governo per registrare il silenzio e denunciarlo come «complice». Oltre che miccia, potenziale, per un ritorno agli «anni di piombo». A dirlo, citando il periodo buio della recente storia italiana, sono soprattutto i fedelissimi di Giorgia Meloni - a partire dai capigruppo parlamentari del suo partito - e il resto del centrodestra, chiamando in causa direttamente la leader del Pd e quello dei Cinquestelle. «Sarebbe ora che Schlein e Conte prendessero una volta per tutte le distanze da simili esternazioni», attacca la senatrice di FdI, Cinzia Pellegrino. Accuse emerse a caldo, subito dopo le tensioni tra polizia e manifestanti che hanno poi portato a sei denunce per resistenza a pubblico ufficiale. «Era più che prevedibile che accadesse», era stato il commento amaro di Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di FdI. Colpa dei «violenti» - è la sua ricostruzione - che «hanno preso seriamente le parole dei vari piddini e post grillini e hanno invitato a sparare al presidente del Consiglio». A sinistra, unica eccezione di rilievo (oltre a Matteo Renzi sabato) è il sindaco Sala: «Le minacce al nostro presidente del Consiglio sono davvero intollerabili».

Sei denunciati

Intanto, sono sei le persone denunciate dopo la manifestazione di sabato a Milano dove una quarantina di antagonisti (su diecimila partecipanti al corteo), oltre a lasciare la scritta contro la premier Meloni su una vetrina di Bpm, ha danneggiato e imbrattato muri e vetrine di banche, supermercati e locali. Incidenti su cui la Procura è pronta ad aprire una inchiesta e che fanno alzare ulteriormente l’attenzione sul corteo del 25 aprile per la Liberazione.

