Allarme discariche, una guerra continua 

L’ultima segnalazione in ordine di tempo riguarda la zona di Is Coras. Una discarica colma di ogni tipo di rifiuti è cresciuta negli ultimi mesi giorno dopo giorno. Ma nel mirino degli incivili c’è un po’ tutto il territorio comunale: da Magangiosa e More Corraxe, solo per citare alcune delle zone più bersagliate nonostante le fototrappole installate dal Comune, sia nel centro abitato che nell’agro, per tentare di arginare il fenomeno. Un’emergenza continua.

I numeri

Eppure i controlli si fanno. Nel 2022 ad esempio sono stati effettuati dalla polizia locale 56 sopralluoghi per aree degradate e con presenza di rifiuti. In molti di questi siti sono state fatte le bonifiche. Le sanzioni per abbandono di rifiuti sono state 34, inoltre si è provveduto ad eliminare circa 50 veicoli in stato di abbandono. «Nella zona di Is Coras abbiamo provveduto a fare pulire diversi mesi fa – spiega il comandante della Polizia locale Giorgio Desogus -, i rifiuti attuali sono quindi degli ultimi mesi a causa dell’indisciplina delle persone. Chi lascia i rifiuti in strada è spesso gente che arriva da altri Comuni, ma anche persone del posto che non pagano la Tari o non sono residenti e quindi non ricevono i mastelli. Abbiamo multato anche qualcuno che ha una seconda casa a Sestu e lasciava i rifiuti in strada».

Le difficoltà

Insomma, l’impegno è massimo. Ma controllare ogni metro è impossibile. «Parliamo di un territorio veramente vasto in cui vivono 23mila persone – spiega Desogus -; nonostante ci siano le telecamere, tenere sotto controllo ogni zona non è facile. Nell’area dietro la 131 abbiamo attuato diversi interventi e sanzioni, purtroppo però i siti aumentano e nascono anche 200 metri più avanti dell'originario. Il problema di Sestu è che si tratta di un territorio troppo vasto».

I risultati

La situazione resta grave dunque, ma i risultati iniziano a vedersi. «Quando sono arrivato anni fa siamo intervenuti nella zona del mercato agroalimentare – aggiunge il comandante -, dove c’erano dei parcheggi che erano diventati delle vere e proprie discariche, oggi quella zona è ancora pulita. Un altro intervento ha riguardato il canale che arriva sino a San Sperate sulla 131, da dove abbiamo portato via 80 tonnellate di rifiuti tramite l’Enas». Nessuno vuole però darsi per vinto: «Lavoriamo costantemente – conclude Desogus -, attualmente nella mia scrivania ho sei interventi che stiamo attuando relativamente ai rifiuti. È una vera e propria guerra, che noi combattiamo tutti i giorni. Il territorio è un bene di tutti e deve essere tutelato».

