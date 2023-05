Allarme discariche, sotto il cavalcavia un tappeto di rifiuti 

Si tratta di una vera e propria discarica a cielo aperto, cresciuta nel corso dei mesi in una zona – quella tra la nuova passeggiata, il parco Nervi e la Fiera - che il Comune e l’Autorità portuale si stanno sforzando di riqualificare e rilanciare anche in ottica turistica. Anche qui, come in altre aree a rischio della città, i cittadini invocano maggiori controlli e magari l’utilizzo delle fototrappole, che negli ultimi mesi hanno consentito agli agenti della municipale di individuare e sanzionare una parte degli incivili responsabili dell’abbandono dei rifiuti.

L’ultimo caso di abbandono indiscriminato di rifiuti riguarda una zona centrale della città, in particolare l’area sotto il viadotto di viale Ferrara che conduce da viale Diaz a Su Siccu, proprio accanto alla Fiera. Decine di bottiglie e oggetti di plastica, insieme a ogni altro genere di rifiuti, creano un vero e proprio tappeto che è difficile non notare. Anche nei parcheggi vicini i rifiuti e il degrado regnano indisturbati.

La lotta alle discariche e agli incivili continua senza sosta ma a ogni bonifica da parte del Comune segue una nuova emergenza. Puntuale quanto sgradita.

Viale Diaz

L’ultimo caso di abbandono indiscriminato di rifiuti riguarda una zona centrale della città, in particolare l’area sotto il viadotto di viale Ferrara che conduce da viale Diaz a Su Siccu, proprio accanto alla Fiera. Decine di bottiglie e oggetti di plastica, insieme a ogni altro genere di rifiuti, creano un vero e proprio tappeto che è difficile non notare. Anche nei parcheggi vicini i rifiuti e il degrado regnano indisturbati.

Si tratta di una vera e propria discarica a cielo aperto, cresciuta nel corso dei mesi in una zona – quella tra la nuova passeggiata, il parco Nervi e la Fiera - che il Comune e l’Autorità portuale si stanno sforzando di riqualificare e rilanciare anche in ottica turistica. Anche qui, come in altre aree a rischio della città, i cittadini invocano maggiori controlli e magari l’utilizzo delle fototrappole, che negli ultimi mesi hanno consentito agli agenti della municipale di individuare e sanzionare una parte degli incivili responsabili dell’abbandono dei rifiuti.

Via San Paolo

Non fa invece quasi più notizia (purtroppo) la situazione di via San Paolo, dove la montagna di rifiuti che occupa il marciapiede segnalata un paio di settimane fa non solo non è sparita ma anzi è diventata ancora più grande.

Lo sgombero del campo nomadi e lo smantellamento della maxi discarica, a ottobre 2021, avrebbero dovuto aprire la strada alla bonifica e poi alla realizzazione del parco urbano da 18 milioni di euro destinato a cambiare il volto a questa parte della città. Invece la burocrazia pare abbia fermato il progetto di riqualificazione mentre ogni giorno sul marciapiede si ammassano nuovi rifiuti, nuove carcasse d’auto, degrado, sporcizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata