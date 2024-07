Allarme discariche nelle campagne 

Pneumatici, scarti di edilizia, sacchi di spazzatura, vecchie porte, plastiche: di tutto, di più, abbandonato nelle campagne di Decimomannu, disseminate di discariche illegali. Disastro ambientale a Su Meriagu, Is Orrus e Is Caddeus: e non si tratta di zona isolate, sono centinaia le famiglie che ci abitano, le persone che ci lavorano e che le attraversano per sport e diletto. E gli sporcaccioni incivili rimangono impuniti, non solo continuano incontrollati e indisturbati a sfregiare un bene prezioso come il paesaggio.

I pericoli

campagne deturpati da immondizia di ogni genere che, nel corso degli anni, si è ammassata, stratificata e sedimentata lungo canali, cunette e distese abbandonate. Uno sfregio dall’impatto ambientale disastroso per il quale servirebbero interventi di bonifica di una certa entità che un Comune come quello di Decimomannu non può certo finanziare con le sue casse. Per non parlare del rischio alluvione in caso di ingenti piogge, per la presenza di ammassi di immondizia negli alvei dei fiumi e dei canali di contenimento delle acque.

Le testimonianze

Tante le voci di sdegno e rabbia. Tra queste tuona quella di Andrea Ghessa, 53 anni: «Mi reco a lavoro, in zona Su Meriagu, con la mia bicicletta. Ogni giorno è un colpo al cuore quando costeggio bordi strada ridotti a veri e propri immondezzai. Ho contattato anche il Comune affinché faccia qualcosa per limitare questo scempio». Segue Karin Cocco, 51 anni: «Abito in campagna e ne sono felice. Peccato che l’impatto visivo non sia dei migliori. Mio figlio vorrebbe raggiungere il centro abitato con la sua bicicletta, ma è impossibile considerata la presenza di rifiuti anche al confine con la pista ciclabile».

L’impegno

La sindaca Monica Cadeddu assicura: «Abbiamo ricevuto un finanziamento di 350mila euro e a breve partiranno i lavori di pulizia delle campagne. Soldi comunque insufficienti per porre rimedio a tutte le discariche. Sicuramente c’è necessità di altri fondi e speriamo che la Regione sia sensibile. Ho portato questo argomento all’attenzione della conferenza metropolitana affinché ci sia una voce univoca. Le discariche nei corsi d’acqua interessano tutti i comuni che si affacciano sulle zone umide, Cagliari compresa».

Intanto plastiche, residui di lavorazioni, oli esausti, secco indifferenziato e rifiuti speciali altamente inquinanti attendono di essere, una volta per tutte, rimossi. Il tutto benché la cittadina vanti un efficiente servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta e possa contare su un’isola ecologica aperta sette giorni su sette.

