Allarme discariche abusive,  cartoline da dimenticare 

Dal centro alle periferie, il binomio immondizia-incivili sembra ormai consolidato. In via San Gemiliano, la strada che apre da viale Arbatax a resort e hotel di lusso, ci sono sacchetti un po’ ovunque e l’isola ecologica è circondata di rifiuti, anche pericolosi. Un habitat perfetto per gli animali che arrivano in cerca di cibo e che da queste parti spesso sono stati fotografati o filmati dai residenti. I sacchi diventano un’esca ghiotta per i roditori, mentre regalano una cartolina indecorosa dell’area.

In Comune non vogliono che diventi un’emergenza estiva e il consigliere con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi, 34 anni, illustra la sua strategia. «La mia priorità è la tutela del nostro territorio e la sicurezza dei cittadini. Sono profondamente preoccupato per questi episodi e sto lavorando senza sosta per individuare le cause, i responsabili e adottare misure concrete». Nelle ultime settimane, con l’incremento delle presenze, il fenomeno ha ripreso vigore e in via Garibaldi studiano un piano per fronteggiare quella che rappresenta una minaccia per l’ambiente e per la qualità della vita dei cittadini. «Tra le soluzioni - afferma Falchi - abbiamo pensato all'estensione degli orari di apertura delle isole ecologiche in modo da permettere ai cittadini civili e responsabili, che rappresentano la maggioranza dei residenti, un servizio più efficiente e più rispondente alle esigenze attuali. Nelle fasce diurne ce ne sarà sempre una aperta». (ro. se.)

