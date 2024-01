Allarme difesa per la Torres 

Sassari. Appannata e prevedibile, la Torres perde contatto con la capolista Cesena. I 6 punti di distacco sembrano pochi con ancora 15 partite da disputare, ma i romagnoli dopo essersi fatti sorprendere dall’Olbia nella prima gara non hanno più perso: 22 risultati utili di fila confermano la forza della favorita alla promozione diretta. Poco male, la squadra rossoblù ha vissuto al di sopra del proprio potenziale e si è meritata tutto. Ma adesso occorre iniziare a guardarsi anche dietro per difendere il secondo posto, perché il Perugia si è portato a -8 da Scotto e compagni e la Carrarese è a -11 con differenza reti favorevole negli scontri diretti.

Maglie larghe

Nel girone di ritorno due vittorie casalinghe (3-2 contro la Recanatese e 1-0 con l’Olbia) e due nettissime sconfitte in trasferta: 3-1 a Rimini e 5-1 a Carrara. Ben 10 reti in sole tre gare, quando nelle 17 partite del girone d’andata Zaccagno era stato battuto solo 13 volte. La difesa, o meglio la fase difensiva, è in affanno, qualche giocatore non è più brillante come sino a dicembre. Può capitare una flessione di rendimento fisico, non sono certo in discussione Idda, Antonelli e Dametto, che però hanno bisogno di rifiatare. La società alla riapertura del mercato cercava anche un difensore, non solo un esterno (è arrivato Zambataro), ma nel frattempo sarebbe stato opportuno fare più turnover utilizzando Fabriani e magari anche Siniega, se non come titolari come cambi con minutaggio importante.

Naturalmente il discorso riguarda tutta la fase difensiva: a volte le avversarie arrivano sino alla trequarti troppo facilmente, mentre in occasione dei gol incassati ultimamente si nota qualche difficoltà ad accoppiarsi agli avversari o un leggero ritardo nelle chiusure.

Variazioni

Ieri nel secondo tempo il tecnico Greco è passato al 4-4-2 con due soli centrali (Antonelli e Dametto) e Liviero e Zecca come terzini. L’idea era quella di avere due giocatori per fascia che potessero spingere senza scopre troppo i fianchi (Goglino e Ruocco hanno fatto gli esterni di centrocampo) ma l’inerzia non è cambiata. E se fosse una soluzione da praticare in altre partite? Si capirà nelle prossime gare.

L’impressione è che le avversarie abbiano studiato bene la Torres e sappiano dove colpire per metterla in difficoltà. Ecco perché non sarebbe male apportare qualche variazione tattica: nel modulo, oppure negli uomini utilizzati. A centrocampo ad esempio Giorico è troppo solo perché Mastinu è un trequartista e per istinto è più portato alla fase offensiva che all’interdizione. Non sarebbe male provarlo anche sulla trequarti o come seconda punta per variare il tema. Così come il ritorno di Diakité ha dimostrato che la Torres non è più abituata ad avere un centravanti boa che stoppa e fa salire la squadra e che è pericoloso sui palloni alti. Dalla prossima gara rientra Fischnaller, ma Diakité non va accantonato.

