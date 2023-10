Allarme diabete: la speranza arriva dalla tecnologia 

Ogni anno – in base ai dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità – in Italia una persona con diabete su sei viene ricoverata in ospedale. E rimane mediamente una giornata e mezza più delle persone che non fanno i conti con la malattia, sia essa di tipo 1, ovvero quella che colpisce prevalentemente bambini e giovani e ha una genesi autoimmune, o di tipo 2, ben più frequente in particolare tra gli adulti e gli anziani.

Le fasce

La prevalenza del diabete cresce con l’età (è inferiore al 3% nelle persone con meno di 50 anni e supera il 9% fra quelle di 50-69 anni), è più frequente fra gli uomini che fra le donne (5,3% contro 4,1%) e nelle fasce di popolazione più svantaggiate per istruzione o condizioni economiche. Queste cifre – si parla di circa 4 milioni di persone su scala nazionale – portano ad una spesa per il sistema sanitario nazionale che si aggira intorno ai 10 miliardi di euro all’anno, con un peso particolare legato a ricoveri e complicanze.

Le proposte

Quali contromisure? Presa in carico della persona con diabete, educazione anche per i familiari, e utilizzo dei sistemi di monitoraggio della glicemia anche negli adulti/anziani in trattamento con insulina.

È una delle proposte che viene dalla trasmissione dedicata al diabete e all’impatto della tecnologia sulla gestione della malattia in Sardegna, in onda domani alle 21,30 su Videolina. Assieme a Stefano Birocchi e Federico Mereta partecipano l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria, il presidente di Federazione Rete Sarda Diabete Riccardo Trentin e il diabetologo Giacomo Guaita.

Gli esperti

Secondo gli esperti è fondamentale che la sanità sviluppi un approccio in grado di portare il sistema sanitario da un concetto di sanità d’attesa, e quindi di cura della malattia diabetica, ad un concetto di sanità di iniziativa, e quindi prevenzione e di educazione delle persone con diabete e di chi le segue.

«In questa chiave proprio l’utilizzo dei sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia interstiziale nelle persone con diabete», spiega Trentin, «potrebbero consentire una presa in carico ottimale della persona con diabete, riducendo drasticamente il rischio di eventi acuti come le ipoglicemie e iperglicemie nonché le temutissime complicanze».

Il sistema

La tecnologia, in questo senso, diventa strumento di controllo della salute del singolo oltre che supporto della sanità su scala organizzativa. Secondo Trentin, in ogni caso, occorre «un sistema in grado di accogliere e far integrare i diversi bisogni e istanze della persona con diabete, con l’obiettivo prioritario di realizzare il pieno sviluppo educativo nella sua formazione. Una rete diabetologica di assistenza, capace di porre al centro del proprio interesse, le persone con diabete, con le proprie risorse e fragilità e che si ponga nella prospettiva della promozione della qualità della vita di chi è affetto da diabete».

La formazione

La persona con diabete, sia esso di tipo 1 o 2, deve quindi trovarsi nelle condizioni di trattare al meglio la sua patologia, disporre degli strumenti per monitorarla, ridurre i rischi di condizioni che possono imporre il ricovero. E se si entra in ospedale, è fondamentale che i pazienti in pronto soccorso per complicanze da diabete possano accedere ad un percorso assistenziale che favorisca aderenza e persistenza terapeutica: le nuove tecnologie di monitoraggio in continuo dei livelli glicemici possono semplificare il compito.

«È centrale la formazione del personale ospedaliero e territoriale, i pazienti chiedono un network tra pronto soccorso e territorio per garantire la necessaria continuità assistenziale», conclude Trentin.

RIPRODUZIONE RISERVATA