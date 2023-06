Allarme di Zelensky: «Mosca prepara un disastro nucleare» 

Kiev. Allarme nucleare in Ucraina. Secondo Volodymyr Zelensky, la Russia starebbe pensando a un disastro alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, con catastrofiche conseguenze come a Chernobyl e Fukushima. Il presidente ucraino ha lanciato un sos su Telegram (subito respinto da Mosca come «l'ennesima menzogna» di Zelensky), affermando di aver già condiviso le relative informazioni con i suoi partner internazionali. «Abbiamo appena ricevuto un rapporto dalla nostra intelligence e dal servizio di sicurezza dell'Ucraina», secondo cui, «la Russia sta considerando uno scenario di attacco terroristico alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, un attacco terroristico con rilascio di radiazioni. Ho dovuto ricordarvi più volte che le radiazioni non conoscono confini di Stato e chi colpiranno è determinato solo dalla direzione del vento». Il drammatico allarme giunge nello stesso giorno in cui l'amministrazione filorussa della Crimea, annessa alla Federazione russa nel 2014, ha denunciato un attacco.

Il bombardamento

Sono stati colpiti alcuni ponti che collegano la penisola alla provincia ucraina di Kherson, fra cui quello chiave di Chongar, probabilmente per ostacolare la logistica russa. «Il regime criminale di Kiev ha bombardato in modo disumano le strutture civili, i ponti», ha puntato subito il dito il governatore filorusso della regione Vladimir Saldo, secondo il quale gli ucraini avrebbero usato missili a lungo raggio di fabbricazione britannica Storm Shadow. Kiev avverte: «Ci sarà una continuazione».

